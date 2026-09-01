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Românii folosesc aceste semnale la volan. În alte țări, mesajul poate fi complet diferit

Românii folosesc frecvent farurile sau claxonul pentru a comunica între ei. În alte țări europene, aceleași gesturi pot avea o semnificație complet diferită sau chiar pot fi sancționate.
Românii folosesc aceste semnale la volan. În alte țări, mesajul poate fi complet diferit
Andreea Tobias
01 sept. 2026, 19:07, Știrile zilei
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Șoferii români folosesc frecvent diferite semnale pentru a comunica în trafic, de la faruri și claxon până la avarii. În alte țări europene, aceleași semnale pot avea o semnificație complet diferită.

Când pleacă în străinătate, șoferii verifică de obicei viteza și taxele de drum. Cultura rutieră locală poate fi însă la fel de importantă, conform Blic.

Un studiu arată că 47% dintre șoferi consideră necunoașterea acestor obiceiuri potențial periculoasă.

Alți 33% spun că aceasta poate crește uneori riscul în trafic.

Farurile transmit mesaje diferite

În România, flashurile pot avertiza despre radare, poliție sau pericole.

În Regatul Unit, folosirea farurilor este asociată mai ales cu politețea.

În Finlanda, în Laponia, flashurile pot avertiza despre reni aflați pe șosea.

Avariile pot însemna „mulțumesc”

În România, avariile sunt folosite uneori pentru a mulțumi după ce un alt șofer facilitează trecerea.

Același obicei există în Lituania, Polonia, Slovacia, Cehia, Croația și Serbia.

Claxonul poate fi un simplu salut

În România, Croația, Franța și Serbia, o scurtă claxonare poate însemna „salut”. În Spania, șoferii pot claxona când își văd prietenii sau rudele.

În mai multe țări, claxoanele anunță și coloanele de nuntă.

Atenție în Italia

Avertizarea altor șoferi despre poliție sau radare prin flashuri poate crea probleme în Italia. Expertul citat spune că această practică este interzisă acolo.

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