NIBIRU Real Estate, compania care dezvoltă proiectul de entertainment și leisure lansat în această vară în zona Costinești, pe litoralul românesc, are un nou acționar: Inspire Asset Management (I AM), compania de investiții fondată de Iulian Stanciu. Participarea în capital continuă o investiție structurată în două etape: o finanțare acordată companiei în faza de dezvoltare, înainte de lansare, și, ulterior, participarea directă în capitalul acesteia. Părțile nu au făcut publice detaliile financiare ale tranzacției. Finalizarea acesteia este condiționată de obținerea aprobării Consiliului Concurenței.

Decizia vine după primul sezon NIBIRU, în care proiectul și-a demonstrat capacitatea de a atrage public la scară mare și de a construi un ecosistem care reunește entertainment, gastronomie, sport, retail, artă și experiențe pentru publicuri diferite. În primul sezon, NIBIRU a înregistrat peste două milioane de vizite, iar împreună cu Beach, Please!, ecosistemul dezvoltat în zonă a depășit 2,6 milioane de vizite.

Dincolo de audiență, primul sezon a validat și componenta economică a proiectului. NIBIRU a funcționat ca o platformă pentru zeci de operatori și antreprenori din gastronomie, retail, servicii și entertainment, iar mai mulți dintre operatorii prezenți au depășit individual pragul de un milion de euro în vânzări pe durata sezonului.

Modelul NIBIRU a fost construit astfel încât dezvoltarea destinației să genereze oportunități nu doar pentru compania care o operează, ci pentru întregul ecosistem de antreprenori, operatori și parteneri din jurul său.

„Cred foarte mult în antreprenoriatul românesc și vreau să continui să investesc în România, în companii și proiecte care au ambiția de a construi la scară mare și de a crea valoare aici. România are antreprenori buni, talent și resurse și cred că putem construi businessuri care să devină relevante nu doar local, ci și regional.

NIBIRU este un ecosistem: în jurul lui au crescut deja, într-un singur sezon, zeci de antreprenori și operatori, iar fiecare etapă nouă de dezvoltare poate crea mai multe oportunități pentru ei. Primul sezon a confirmat atât capacitatea echipei, cât și potențialul proiectului. Acesta este genul de proiect în care vreau să fiu implicat și pe care vreau să îl susțin pe termen lung”, spune Iulian Stanciu, fondator Inspire Asset Management.

„Iulian Stanciu și echipa Inspire Asset Management au ales să investească în NIBIRU înainte de succesul primului sezon și înainte să existe proiectul pe care publicul îl vede astăzi. Pentru noi, lucrul acesta contează. Intrarea Inspire Asset Management în acționariat nu este începutul unei relații, ci continuarea firească a unei investiții și a unui parteneriat construite încă din etapa de dezvoltare. Am vrut de la început alături de NIBIRU oameni care înțeleg ce înseamnă să construiești de la zero, să scalezi și, mai ales, să gândești pe termen lung.

Ambiția noastră este mai mare decât NIBIRU. Credem că litoralul românesc poate arăta fundamental diferit peste câțiva ani și că România poate construi destinații capabile să concureze pentru public cu proiecte din alte piețe europene. NIBIRU este contribuția noastră la această schimbare. Vrem să construim un motiv pentru care oamenii să aleagă litoralul românesc nu doar pentru câteva zile sau pentru un singur eveniment, ci pentru experiența pe care o pot găsi aici.

Primul sezon ne-a arătat că există public, că există cerere și că există loc pentru ceva mult mai mare. De aici înainte, obiectivul nostru este să construim în fiecare an peste ceea ce am făcut anterior și să transformăm NIBIRU într-un proiect românesc cu relevanță regională. Suntem abia la început”, spune Andrei Șelaru (Selly), CEO NIBIRU.

„Credem că NIBIRU poate deveni o destinație de entertainment cu relevanță regională și vrem să fim alături de echipă pe termen lung, cu mai mult decât capital. Ceea ce ne-a convins de la început a fost combinația dintre capacitatea de execuție a echipei, abilitatea de a atrage public la scară mare și un model în care fiecare sezon construiește peste infrastructura, brandul și ecosistemul dezvoltate anterior. Primul sezon a confirmat această teză.

În etapa următoare, rolul nostru este să contribuim cu experiență investițională, know-how și guvernanță pentru a susține accelerarea dezvoltării proiectului și pentru a amplifica impactul pe care NIBIRU îl poate avea pe termen lung”, spune Iulian Portasă, CEO Inspire Asset Management.

NIBIRU a fost conceput de la început ca un proiect pe termens lung, nu ca un eveniment sau ca o destinație construită pentru un singur sezon. Primul an a avut rolul de a pune în funcțiune ecosistemul, de a valida comportamentul publicului și modelul comercial și de a crea baza pentru următoarele etape de dezvoltare.

Pentru 2027, NIBIRU pregătește extinderea experiențelor și a infrastructurii existente, dezvoltarea unor noi concepte comerciale și de entertainment și consolidarea ecosistemului de operatori, antreprenori și parteneri construit în jurul destinației.

Miza următoarelor etape depășește însă dezvoltarea unei singure destinații. NIBIRU își propune să contribuie la repoziționarea litoralului românesc prin investiții private, experiențe noi, infrastructură și atragerea unor operatori și concepte capabile să crească diversitatea și calitatea ofertei turistice din zonă.

Parteneriatul cu Inspire Asset Management reflectă această strategie: dezvoltarea NIBIRU ca proiect antreprenorial românesc, construit cu capital privat și cu o perspectivă pe termen lung, alături de antreprenori și parteneri care pot contribui prin capital, experiență, know-how și capacitate de execuție.

Despre NIBIRU

NIBIRU este un ecosistem românesc de entertainment, leisure și hospitality dezvoltat pe litoral, în zona Costinești. Lansat în vara anului 2026, proiectul reunește într-o singură destinație entertainment live, gastronomie, sport, artă, retail și experiențe adresate mai multor generații.

NIBIRU este construit ca un proiect antreprenorial pe termen lung, în jurul căruia funcționează un ecosistem de operatori independenți, branduri și parteneri din industrii diferite.

Primul sezon NIBIRU a atras peste două milioane de vizite, iar împreună cu Beach, Please!, ecosistemul dezvoltat în zonă a depășit 2,6 milioane de vizite. Sezonul 2026 a reprezentat prima etapă din dezvoltarea proiectului, NIBIRU urmând să continue extinderea infrastructurii, experiențelor și ecosistemului comercial în anii următori.

Despre Inspire Asset Management

Inspire Asset Management (I AM) este compania de investiții fondată de Iulian Stanciu și Iulian Portasă, construită ca un vehicul de capital pe termen lung. I AM investește direct și alături de fondurile de private equity locale, cu accent pe România și Europa Centrală și de Est, în companii în care poate contribui cu capital, guvernanță și experiență operațională. Inspire Asset Management își propune să fie partenerul pe termen lung al antreprenorilor care construiesc la scară mare și să contribuie la apariția următoarelor companii românești cu relevanță regională.