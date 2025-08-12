A fost semnat contractul de finanțare pentru modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – etapa a II a

CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de beneficiar, a semnat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ca autoritate de management, contractul de finanțare nr. 118/2025 pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – Etapa a II-a“- cod mySMIS 319801.

Proiectul este finanțat din fonduri europene, prin Programul Transport (PT) 2021-2027, de la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și din surse proprii ale CN APM SA.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 557.584.727,88 lei, din care cofinanțare eligibilă UE în valoare de 164.233.967,95 lei, cofinanțare de la bugetul de stat de 226.075.341,57 lei, la care se adaugă și cofinanțare din partea beneficiarului, 167.275.418,36 lei.

Obiectivele proiectului “Modernizarea infrastructurii de distribuție a energiei electrice în Portul Constanța – Etapa a II-a” includ realizarea a 20 de posturi de transformare noi și modernizarea a 66 de posturi de transformare din zonele Port Vechi, sectorul fluvio-maritim și în Constanța Sud, modernizarea, sistematizarea și extinderea rețelelor de cabluri de medie tensiune, dispecerizarea și integrarea în sistemul SCADA centralizat.

Se vor moderniza și monta circa 300 prize de cheu, 700 de stâlpi de iluminat stradal și operațional și 20 de noi stații de încărcare a vehiculelor electrice. Proiectul include și montarea pe clădirile existente a 10.761 metri pătrați de panouri voltaice și 1.754 metri pătrați de carporturi.

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, în calitate de administrator al porturilor maritime românești, are ca obiectiv prioritar asigurarea condițiilor optime pentru dezvoltarea Portului Constanța, pentru consolidarea poziției acestuia ca port maritim eficient, durabil și sigur, cu rol esențial în dezvoltarea economică a țării.

DIRECTOR GENERAL,

Mihai TEODORESCU

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune, prin Programul Transport. Pentru informații detaliate despre Programul Transport, accesați www.mt.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro.

Red. Edit. C.Presă M. Velicu 12.08.2025