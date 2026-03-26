Analiză Storia: Cum vrea Europa să combată criza locuințelor și cum poate România să adapteze soluțiile pe plan local

Piața imobiliară din Europa se confruntă în prezent cu creșterea accelerată a prețurilor și chiriilor la locuințe, într-un ritm mai alert comparativ cu creșterea salariilor, mai ales în contextul unei perioade cu incertitudini economice și sociale.

Datele publicate de Eurostat, biroul de statistici al Uniunii Europene, arată că în intervalul de 10 ani dintre 2013 și 2024 prețurile nominale la locuințe au crescut în medie cu peste 60%. În paralel, chiriile au înregistrat în acest interval o creștere medie cu 20%, însă Eurostat menționează că proprietarii locuințelor construite mai recent solicită chirii semnificativ mai mari comparativ cu proprietarii locuințelor vechi, ca urmare a costurilor de achiziție mai mari.

De asemenea, în perioada 2019-2025, prețurile apartamentelor au crescut în medie cu 73% în principalele 10 orașe ale României, potrivit unei analize realizate de Storia pe baza anunțurilor cu locuințe disponibile la vânzare. Totuși, spre deosebire de alte state europene, salariile medii nete au crescut într-un ritm ușor mai alert în perioada analizată, cu 75%. Prețurile solicitate de vânzători au crescut cu 70% în București și s-au dublat în orașe precum Brașov și Sibiu.

