Antreprenorii orădeni din industriile creative și sociale pot aplica pentru o rezidență antreprenorială în Cetatea Oradea

UniCredit Bank își continuă misiunea de a sprijini antreprenorii și dezvoltarea ecosistemului creativ și social din România, prin lansarea celei de-a cincea ediții a programului „Începătorii – Rezidența Antreprenorială UniCredit”, program de sprijin destinat antreprenorilor creativi care testează și prototipează soluții noi de a ajunge la publicul larg și construi modele de economie creativă sustenabile.

„La UniCredit Bank credem în puterea comunității și a colaborării. Prin programul Începătorii – Rezidența Antreprenorială UniCredit continuăm să oferim antreprenorilor resurse, spațiu și expertiză pentru a-și transforma ideile în inițiative solide și sustenabile. Extinderea programului la Oradea este un pas firesc în misiunea noastră de a conecta și sprijini ecosistemele antreprenoriale locale din întreaga țară.” Anca Ungureanu, Director Identitate & Comunicare, UniCredit Bank

Citeşte comunicatul integral AICI