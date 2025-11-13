Prima pagină » Comunicate » Antreprenorii orădeni din industriile creative și sociale pot aplica pentru o rezidență antreprenorială în Cetatea Oradea

Antreprenorii orădeni din industriile creative și sociale pot aplica pentru o rezidență antreprenorială în Cetatea Oradea

Lansat în 2020 la Timișoara în cadrul platformei building.a.community , proiectul este inițiat de Centrul Cultural PLAI și este susținut de UniCredit Bank România, ajuns la Oradea cu sprijinul partenerului local Make IT in Oradea și al partenerului strategic Visit Oradea.
Antreprenorii orădeni din industriile creative și sociale pot aplica pentru o rezidență antreprenorială în Cetatea Oradea
Mediafax
13 nov. 2025, 18:18, Comunicate

UniCredit Bank își continuă misiunea de a sprijini antreprenorii și dezvoltarea ecosistemului creativ și social din România, prin lansarea celei de-a cincea ediții a programului „Începătorii – Rezidența Antreprenorială UniCredit”, program de sprijin destinat antreprenorilor creativi care testează și prototipează soluții noi de a ajunge la publicul larg și construi modele de economie creativă sustenabile.

 „La UniCredit Bank credem în puterea comunității și a colaborării. Prin programul Începătorii – Rezidența Antreprenorială UniCredit continuăm să oferim antreprenorilor resurse, spațiu și expertiză pentru a-și transforma ideile în inițiative solide și sustenabile. Extinderea programului la Oradea este un pas firesc în misiunea noastră de a conecta și sprijini ecosistemele antreprenoriale locale din întreaga țară.” Anca Ungureanu, Director Identitate & Comunicare, UniCredit Bank

Citeşte comunicatul integral AICI

