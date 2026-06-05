Asociația Interlan: Competiția bazată exclusiv pe reducerea tarifelor pune în pericol sustenabilitatea investițiilor în infrastructura telecom din România

Potrivit datelor analizate de Ookla, România înregistrează cel mai redus venit mediu per utilizator mobil dintre piețele comparabile din regiune. Deși studiul se referă la serviciile

mobile, concluziile sale sunt relevante pentru întregul sector al comunicațiilor electronice.

În același timp, datele evidențiază o provocare majoră pentru viitorul sectorului. România se numără printre piețele cu cele mai reduse venituri medii per utilizator din regiune, în condițiile în care cerințele de investiții continuă să crească accelerat.

Deși analiza publicată se referă la serviciile mobile, concluziile sale sunt relevante pentru întregul ecosistem al comunicațiilor electronice. Serviciile mobile moderne depind într-o măsură majoritară de aceeași infrastructură care susține și comunicațiile fixe: rețele de fibră optică, infrastructuri de transport IP, centre de date, puncte de schimb de trafic Internet Exchange și mecanisme de interconectare. În consecință, presiunea permanentă asupra tarifelor afectează capacitatea de investiții a întregului sector, nu doar a operatorilor mobili.

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