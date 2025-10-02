Axis Communications: două zile de inovație și colaborare în industria de securitate alături de partenerii de tehnologie

Evenimentul a propus un cadru unic pentru schimb de idei, testare practică și prezentarea celor mai noi tehnologii dezvoltate de Axis Communications și partenerii săi strategici: Milestone, Asura, Peoly, CamStreamer și Vaxtor.

Accent pe inovație și tehnologii integrate

Participanții au descoperit cele mai recente soluții Axis în materie de supraveghere video inteligentă, analiză bazată pe AI, sisteme de control al accesului și management al datelor. Prezentările au demonstrat modul în care integrarea cu soluțiile partenerilor poate aduce valoare adăugată proiectelor de securitate din multiple industrii – de la retail și transporturi, până la smart cities și infrastructuri critice.

