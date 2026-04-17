Banatul a câștigat titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028

Banatul a obținut oficial titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, la finalul vizitei de evaluare desfășurate de juriul internațional IGCAT în perioada 13–17 aprilie 2026 și încheiate prin conferința de presă organizată la Consiliul Județean Timiș. Momentul a marcat atât încheierea vizitei juriului pentru evaluarea candidaturii „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028”, cât și recunoașterea europeană a valorii gastronomice, culturale și comunitare a Banatului.
Mediafax
17 apr. 2026, 17:28, Comunicate

La conferința de presă au participat reprezentanți ai administrației publice, ai mediului universitar, ai sectorului HoReCa, ai organizațiilor partenere, ai presei și ai comunităților implicate în proiect.

Alături de reprezentanții Consiliului Județean Timiș și ai Asociației Visit Timiș, au fost prezenți și Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, și Silviu Hurduzeu, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, reconfirmând caracterul regional al acestui demers.

Candidatura „Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028” este un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș, în calitate de lider, și implementat prin APDT / Visit Timiș, împreună cu partenerii consorțiului: Institutul pentru Gastronomie, Artă și Cultură (IGCAT), Asociația HoReTim, Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara, Asociația Produs în Banat, Asociația GAL Colinele Recaș, Asociația My Banat, Asociația Degustaria și Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare.

