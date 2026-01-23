BenQ prezintă la ISE 2026 noi soluții pentru proiecție imersivă, edutainment și colaborare în mediul corporate și educațional

BenQ, furnizor global de soluții inteligente pentru afișare, va participa la Integrated Systems Europe (ISE) 2026, desfășurat la Barcelona în perioada 3–6 februarie 2026. BenQ va fi prezent în hala 3, standul 3S200, unde va demonstra cele mai recente tehnologii de proiecție imersivă și va prezenta noile soluții dedicate educației și companiilor, inclusiv ecranele interactive CP05 și sistemul wireless InstaShow VS25.

Standul BenQ este construit în jurul temei Push Beyond și este împărțit în trei zone principale, fiecare gândită ca un scenariu aplicat, cu accent pe culoare, interactivitate și integrare ușoară în spații reale, de la simulare și edutainment până la săli de clasă și săli de ședințe.

