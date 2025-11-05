Black Friday cu reduceri de neratat la Vegis, Niavis, Workspace Studio, Bringo și Complice

Printre brandurile de top participante se numără Niavis, Dacia Plant, Secom, Herbagetica, Zenyth, Cosmopharm, SanoVita, Biona, Albina Carpatină, Aronia Charlottenburg, Faunus Plant și Biobaza.

Campania aduce în prim-plan produse naturale, create pentru echilibru, sănătate și stare de bine, reunind branduri românești și internaționale de încredere.

„Black Friday reprezintă o oportunitate importantă de a consolida încrederea clienților în produsele naturale și în brandurile din portofoliul nostru. Observăm tot mai mult interes pentru suplimente, alimente bio sau produse de îngrijire naturale, semn că oamenii caută soluții durabile pentru un stil de viață echilibrat. Prin campania din acest an, ne propunem să oferim acces la calitate, varietate și prețuri corecte, menținând standardul de transparență și responsabilitate care definește Vegis.ro”, a declarat Mihai Bucuroiu, Director Vegis.ro.

Citeşte comunicatul integral AICI