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Brandurile auto chinezești accelerează în România: cererea crește de aproape 5 ori, susținută de boom-ul electric

Conform datelor Autovit.ro, interesul pentru diesel scade abrupt, în timp ce mașinile electrice și noile modele chinezești câștigă rapid teren în România
Brandurile auto chinezești accelerează în România: cererea crește de aproape 5 ori, susținută de boom-ul electric
Mediafax
08 iun. 2026, 18:24, Comunicate
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Piața auto din România traversează o schimbare accelerată de preferințe, marcată de creșterea puternică a cererii pentru vehicule electrice și de interesul tot mai mare pentru brandurile auto chinezești. Autovit.ro a analizat datele disponibile de la începutul conflictului din Iran și până în luna mai, iar conform acestora, brandurile chinezești devin un jucător emergent important, pe fondul unei tranziții rapide către mobilitatea electrică.

Datele arată o schimbare majoră în preferințele utilizatorilor: în perioada analizată, interesul pentru motorizările diesel a înregistrat un declin abrupt, în paralel cu o creștere accelerată a cererii pentru vehicule electrice. În doar câteva săptămâni, scăderea interesului pentru diesel a coincis cu o creștere de 40% a cererilor pentru mașini electrice, iar ponderea acestora aproape s-a dublat, ajungând la peste 5% din totalul cererii.

Această evoluție confirmă tendința observată deja în platformă, unde interesul pentru mașini electrice au înregistrat cele mai mari rate de creștere, depășind semnificativ toate celelalte tipuri de motorizări.

Cererea pentru brandurile chinezești continuă să crească

Pe acest fond, brandurile auto chinezești înregistrează unele dintre cele mai rapide creșteri din piață. Cererea pentru aceste mărci a crescut de aproape cinci ori într-un an (+389%), iar cota de piață s-a triplat, depășind pragul de 1% din totalul interacțiunilor relevante.

Și datele din platformă confirmă această dinamică: numărul de contactări în cazul anunțurilor cu mașini chinezești a crescut cu peste 300% anual, indicând o adopție accelerată, chiar dacă punctul de plecare a fost unul redus.

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