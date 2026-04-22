Complice.ro: Companiile investesc in experiente pentru echipe si pentru boarduri. Middle managementul ramane pe dinafara.

Raportul Gallup „State of the Global Workplace 2026", publicat in aprilie, arata cel mai mare declin de engagement inregistrat la nivel de manageri din ultimii ani: de la 31% in 2022 la 22% in 2025, o scadere de 9 puncte procentuale. Doar intre 2024 si 2025, engagement-ul managerilor a scazut cu 5 puncte, de la 27% la 22%.
22 apr. 2026, 16:38, Comunicate

Asta inseamna ca oamenii care raspund de echipe sunt, in acest moment, aproape la fel de dezangajati ca cei pe care ii conduc.

Datele europene confirma declinul: doar 16% dintre manageri sunt engaged, fata de 10% dintre contribuitorii individuali. Diferenta dintre cele doua categorii, care in mod traditional era considerabila, s-a redus la minimum.

In Romania, engagement ridicat si stres aproape la fel de ridicat

Cu un scor de 31%, Romania are al doilea cel mai mare nivel de engagement din Europa, dupa Albania (32%), intr-o regiune unde media este de doar 12%. Implicarea angajatilor romani in munca lor depaseste inclusiv media globala de 20%. Tot in Romania, nivelul de thriving, adica procentul angajatilor care isi evalueaza pozitiv viata in ansamblu si perspectivele pe urmatorii cinci ani, ajunge la 55%, fata de 49% la nivel european si 34% la nivel global.

