Complice.ro: Fericirea la locul de munca, analizata tot mai frecvent ca indicator al sanatatii organizationale Calitatea relatiilor din echipe influenteaza direct starea de bine a angajatilor

Relatiile din echipe devin un factor tot mai relevant pentru starea de bine a angajatilor și pentru performanta organizatiilor. Complice.ro, curator și furnizor de experiente pentru persoane fizice și companii, indica, pe baza proiectelor dezvoltate pentru companii din industrii diferite, o orientare clara catre initiative care sustin colaborarea și coeziunea. Ziua Internationala a Fericirii, marcata anual pe 20 martie, readuce in prim-plan aceasta schimbare de perspectiva, intr-un context in care calitatea relatiilor din echipe influenteaza direct starea de bine a angajatilor.
Mediafax
19 mart. 2026, 12:13, Comunicate

Fericirea la locul de munca incepe in echipa

Fericirea, atat in viata personala, cat și la locul de munca, este strans legata de calitatea relatiilor. Studii de referinta, precum Harvard Study of Adult Development sau analizele Gallup despre mediul de lucru, arata constant ca relatiile de incredere și sentimentul de apartenenta influenteaza direct starea de bine și performanta. In organizatii, acest lucru se reflecta in modul in care functioneaza echipele: colaborarea, increderea și interactiunile dintre colegi devin factori esentiali pentru energie, implicare și rezultate. Pe acest fond, relatiile din interiorul echipelor devin un reper tot mai relevant pentru organizatii, iar modul in care oamenii colaboreaza zi de zi influenteaza direct stabilitatea și performanta echipelor. Astfel, fericirea la locul de munca incepe sa fie analizata in legatura directa cu calitatea relatiilor dintre colegi.

In multe organizatii, performanta echipelor este analizata dintr-o perspectiva mai ampla decat in trecut. Indicatorii operationali raman esentiali, insa tot mai multe companii urmaresc și dinamica interna a echipelor: modul in care oamenii colaboreaza, nivelul de incredere dintre colegi și capacitatea echipelor de a functiona eficient in perioade de presiune sau schimbare. Vedem tot mai clar ca aceste lucruri nu se construiesc doar in jurul activitatii curente, ci și in contexte diferite, in care oamenii interactioneaza altfel. De aceea, experientele de echipa devin relevante pentru companii, pentru ca scot la suprafata dinamica reala dintre colegi”, declara Oana Pascu, fondatoarea Complice.ro.

