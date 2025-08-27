Cum se deconectează românii de la muncă: doar 28% reușesc să rupă total legătura cu munca în vacanță

Deși majoritatea angajaților are între 21 și 25 de zile libere anual (60% dintre respondenți), foarte puțini reușesc să își ia tot timpul liber disponibil: până la 1 august 2025 doar 8% și-au epuizat integral zilele de concediu. În același timp, aproape 1 din 5 angajați (20%) nu și-a folosit deloc concediul în primele opt luni ale anului — un indiciu clar că pauza rămâne, pentru mulți, o opțiune amânată.

Cum își organizează românii vacanțele

Deși vacanțele de 5–10 zile rămân o alegere frecventă pentru 37% dintre angajați, tot mai mulți preferă să alterneze ritmul: 39% combină pauzele scurte cu sejururile mai lungi, într-o încercare de a-și gestiona mai eficient energia de-a lungul anului.

Pentru o deconectare reală, aproape jumătate (45%) spun că au nevoie de minimum 6–10 zile, iar 29% de peste 10 zile.

Barierele care îi țin pe români conectați la job chiar și în vacanță

Concediul este adesea condiționat de cultura organizațională. Dacă pentru 44% este foarte ușor să solicite o zi liberă, aproape jumătate (47%) recunoaște că ezită, iar 9% spun că este greu sau aproape imposibil.

Printre principalele obstacole care îi împiedică pe angajați să își ia concediul de odihnă se află volumul mare de muncă și lipsa unui înlocuitor, menționate de 38% dintre respondenți. Pentru alți 18%, presiunea de a fi mereu disponibili joacă un rol important, iar 15% spun că au obiceiul de a pune munca pe primul loc, chiar și atunci când ar avea ocazia să se odihnească.

„Rezultatele arată că nevoia angajaților de a-și reîncărca bateriile în timpul concediului contravine presiunilor continue de la locul de muncă. Cultura organizațională joacă un rol critic: în companiile unde managerii dau exemplu în acest sens și vacanțele sunt încurajate, oamenii revin din concediu mai motivați și mai implicați. La Pluxee, credem că pachetul de beneficii extrasalariale trebuie să integreze și soluții care să adreseze componenta de relaxare, odihnă și echilibru viață–muncă, elemente cu impact direct asupra satisfacției și performanței pe termen lung, a declarat Gabor Olajos, Country Managing Director Pluxee România și Bulgaria.

La întoarcerea din concediu, 23% dintre angajați spun că revin întotdeauna mai motivați, în timp ce 9% declară că resimt anxietate legată de sarcinile nerezolvate.

Cu doar 1 din 5 angajați care beneficiază de sprijin financiar pentru vacanțele interne, companiile au o oportunitate clară de a-și extinde pachetul de beneficii într-o direcție cu impact direct asupra stării de bine angajaților.

Cardul de vacanță Pluxee Turist – un instrument pentru echilibrul și retenția angajaților

Pluxee Turist le oferă angajatorilor oportunitatea de a sprijini direct nevoia angajaților de odihnă și deconectare, transformând concediul într-o experiență accesibilă și memorabilă, totodată beneficiind de deductibilitate 100%. Sumele de pe card pot fi folosite pentru vacanțe în România care includ cel puțin o noapte de cazare – de la sejururi la munte sau la mare, până la experiențe culinare, tratamente balneare sau activități de relaxare. Este o invitație la deconectare autentică, care aduce beneficii angajaților și sprijină, în același timp, turismul local.

Pluxee România continuă să joace un rol crucial în susținerea stării de bine a angajaților și în stimularea economiei locale. Prin soluțiile sale inovatoare, compania facilitează accesul la beneficii și servicii care îmbunătățesc calitatea vieții, inclusiv în domeniul turismului și al petrecerii timpului liber.

Despre studiu

Studiul a fost realizat de iVox Research pentru Pluxee România, în perioada 12–18 august 2025, pe un eșantion de 1.000 de angajați români din mediul urban, cu vârsta peste 18 ani, care lucrează în mediul privat. Metoda utilizată: CAWI – Computer Assisted Web Interviewing.

Despre Pluxee

Pluxee este un jucător global în domeniul beneficiilor extrasalariale și al soluțiilor pentru creșterea implicării angajaților la locul de muncă , activând în 29 de țări. Pluxee sprijină companiile în atragerea, motivarea și retenția talentelor printr-o gamă largă de soluții care acoperă domeniile: Meal & Food, Wellbeing, Lifestyle, Reward & Recognition și Public Benefits. Susținută de tehnologie de vârf și de peste 5.400 de angajați implicați, compania acționează ca un partener de încredere într-un ecosistem B2B2C puternic interconectat, format din peste 500.000 de clienți, 37 de milioane de utilizatori finali și 1,7 milioane de comercianți. Cu o experiență de peste 45 de ani în domeniu, Grupul Pluxee este dedicat creării unui impact pozitiv în comunitățile locale, susținerii stării de bine a angajaților la locul de muncă și protejării planetei.

Pentru mai multe informații, vizitați www.pluxee.ro.