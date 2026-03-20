Cum văd femeile feminitatea în 2026: autenticitate, încredere și o relație tot mai complexă cu mediul digital

Feminitatea este redefinită în 2026: mai puțin despre a corespunde unor așteptări impuse și mai mult despre autenticitate, încredere în sine și autonomie personală, arată rezultatele Women’s Perspectives Study 2026, realizat de Starcom România.

Indiferent de generație, femeile asociază feminitatea în primul rând cu atitudinea, autenticitatea și forța interioară, și mult mai puțin cu aspectul fizic sau cu standardele estetice tradiționale. Studiul conturează o schimbare clară de perspectivă asupra identității feminine, într-un context social și digital în continuă transformare.

“Femeile de astăzi caută o reprezentare autentică și diversă în mediul digital și în publicitate, una care să reflecte realitatea lor, dincolo de orice formă de idealizare. Așteptarea este ca brandurile să îmbrățișeze această complexitate și forță, extinzând prezența femeilor în toate categoriile și depășind stereotipurile tradiționale. Această abordare va permite brandurilor să construiască relații profunde și de încredere cu publicul lor.” – a declarat Mirela Mirică, Media Research Specialist, Starcom România.

