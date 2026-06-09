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Cupa Satelor PENNY 2025-2026 și-a desemnat campionii naționali la Eforie Nord

Peste 40.000 de copii din mediul rural au participat la cea mai mare ediție a competiției dedicate fotbalului școlar
Cupa Satelor PENNY 2025-2026 și-a desemnat campionii naționali la Eforie Nord
Mediafax
09 iun. 2026, 17:32, Comunicate
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PENNY, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, anunță încheierea ediției 2025-2026 a Cupei Satelor PENNY, un proiect amplu dedicat fotbalului școlar din mediul rural. După luni de competiție, Eforie Nord a găzduit turneele finale care au desemnat campioanele naționale ale celor patru categorii de vârstă.

Cu peste 40.000 de copii participanți, ediția din acest an a fost cea mai mare de până acum și a inclus, în premieră, categoriile U11 fete și U11 băieți, extinzând accesul la fotbal organizat pentru elevii din ciclul primar din mediul rural.

Timp de opt zile, peste 500 de copii din toate regiunile țării au participat la turneele finale organizate la Eforie Nord, transformând competiția într-o adevărată sărbătoare a fotbalului din comunitățile rurale.

Campionii naționali ai Cupei Satelor PENNY 2025-2026

În urma turneelor finale desfășurate la Eforie Nord, au fost desemnate campioanele naționale ale celor patru categorii de vârstă:

  • U11 Fete – Școala Gimnazială „Luca Solomon” Vaideeni, județul Vâlcea
  • U11 Băieți – Liceul Teoretic „David Voniga” Giroc, județul Timiș
  • U13 Fete – Școala Gimnazială „Dr. Ilie Lazăr” Giulești, județul Maramureș
  • U13 Băieți – Școala Gimnazială Nr. 1 Valu lui Traian, județul Constanța

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