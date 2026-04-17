Curtea de Apel București confirmă soluția favorabilă CNSC și impune reluarea evaluării ofertelor depuse de societățile care fac parte din Grup EM pentru două contracte de infrastructură de irigații de peste 428 milioane lei

Prin Hotărârea nr. 296 din 1 aprilie 2026, Curtea de Apel București a confirmat definitiv decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) nr. 231/2026 din 28 ianuarie 2026 pronunțată cu privire la procedura de atribuire a contractelor având ca obiect lucrările de infrastructură de irigații din județele Olt și Teleorman, în valoare totală de 428.881.728,03 lei fără TVA.

Procedura vizează două loturi importante:

Lot 1: Reabilitarea amenajării de irigații Stoenești–Vișina, județul Olt, în valoare de 208.247.432,03 lei fără TVA, durată 27 luni (lider: Hidroconstrucția SA, asociat principal: Electromontaj SA).

Lot 2: Reabilitarea sistemului de irigații Viișoara, județul Teleorman, în valoare de 220.634.296 lei fără TVA, durată 35 luni (lider: Electromontaj SA, asociat principal: Hidroconstrucția SA).

În faza inițială a procedurii, după acordarea punctajului maxim pentru oferta tehnică depusă de asocierea în care Hidroconstrucția are calitate de lider, ANIF a revenit asupra deciziei și a exclus asocierile conduse de Hidroconstrucția și Electromontaj pe motive care țin de experiența similară în proiectare și presupuse modificări ale ofertei, declarând câștigătoare singurele oferte rămase în procedură, respectiv oferta asocierii conduse de Wagramer Termo 2000 SRL (Lotul I) și oferta asocierii conduse de Carmin Popstar Prod SRL (Lotul II).

În urma contestațiilor formulate de cele doua societati parte din Grup EM, CNSC a concluzionat că ofertele îndeplinesc cerințele de experiență similară, fără să fi existat vreo modificare de ofertă și, în consecință, a dispus anularea rezultatului procedurii pentru ambele loturi, reintroducerea în procedură a ofertelor conduse de asocierile Hidroconstrucția și Electromontaj și obligarea ANIF la reluarea procedurii.

Decizia definitivă a Curții de Apel București reconfirmă temeinicia contestațiilor formulate de Electromontaj și Hidroconstrucția și validează capacitatea Grupului EM, prin companiile sale, de a implementa proiecte hidrotehnice de anvergură.

În prezent, procedura de atribuire se află în etapa de evaluare a ofertelor în SEAP, în cadrul stabilit prin considerentele obligatorii ale deciziilor CNSC și ale Curții de Apel București.

Grupul are în portofoliu proiecte majore în domeniul irigațiilor, printre care proiectul de reabilitare la Amenajarea Hidroameliorativă Pietroiu–Ștefan cel Mare, care deservește aproximativ 60.000 de hectare de teren agricol în județele Călărași și Ialomița, finalizat cu succes în 2026. În cadrul acestui proiect au fost reabilitați peste 43 km de canale, realizate lucrări pe o suprafață de peste 600.000 mp de pereu și retehnologizate stații de pompare esențiale, contribuind la creșterea eficienței sistemului de irigații și la reducerea pierderilor de apă.

Grupul EM își consolidează poziția ca partener de încredere în proiecte strategice și își reafirmă expertiza în livrarea proiectelor de infrastructură complexă, la cele mai înalte standarde.