Ediție Specială de Toamnă: Târgul Național Imobiliar – TNI & ZEB EXPO

„Târgul Național Imobiliar TNI & ZEB EXPO se adresează atât persoanelor aflate în căutarea unei locuințe noi, cât și celor interesați să-și modernizeze proprietatea, iar ediția de toamnă ce are loc în perioada 26-28 septembrie la Palatul Parlamentului le oferă vizitatorilor acces la oferte variate și accesibile: locuințe aflate la revânzare de la 45.000 €, apartamente noi de la 67.000 €, case și vile de la 90.000 €, ansambluri rezidențiale eficiente energetic, mii de oferte de chirii, case modulare, construcții din lemn și oportunități de investiție în străinătate cu randament garantat de dezvoltator. Prin componenta dedicată ZEB EXPO, vizitatorii au acces la tehnologii verzi performante – de la izolație termică avansată și ventilație cu recuperare de căldură, la pompe de căldură, panouri solare, centrale fotovoltaice și soluții smart home – integrate într-un concept de locuire eficient și confortabil. În plus, vizitatorii vor găsi soluții avantajoase de finanțare în cadrul expoziției prin colaborarea cu principalele 9 bănci și instituții financiare din România.” Cristina Bercea- PR Manager Târgul Național Imobiliar TNI

