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Elita mondială a Customer Experience vine la Chișinău: CX Conference debutează în Republica Moldova pe 8 octombrie, la MAIB Park

Elita mondială a Customer Experience vine la Chișinău: CX Conference debutează în Republica Moldova pe 8 octombrie, la MAIB Park
Mediafax
10 sept. 2026, 14:23, Comunicate
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Pentru prima dată, Chișinăul intră pe harta internațională a experienței clientului. Pe 8 octombrie 2026, la MAIB Park, capitala Republicii Moldova va găzdui în premieră CX Conference Chișinău 2026 – cel mai important eveniment internațional dedicat Customer Experience, leadershipului și transformării organizațiilor prin oameni, adus în premieră pe piața locală.

După ediții de succes în România, CX Conference își extinde comunitatea la Chișinău și aduce pe aceeași scenă lideri de business, profesioniști în Customer Experience și experți internaționali de top. Participanții au parte de o zi intensă de prezentări, studii de caz, paneluri și dezbateri despre modul concret în care experiența clienților și a angajaților influențează direct performanța și profitabilitatea unei organizații.

Sub titlul „From concept to mindset”, conferința explorează cele mai relevante teme ale momentului: strategia și leadershipul în Customer Experience, cultura organizațională centrată pe client, Voice of Customer, inteligența artificială și designul experiențelor digitale, psihologia consumatorului, precum și exemple și bune practici din Republica Moldova și din regiune.

Speakeri internaționali de renume și lideri de business din Republica Moldova

Agenda zilei de 8 octombrie reunește o selecție impresionantă de profesioniști locali și internaționali.

Printre speakerii internaționali confirmați se numără Ian Golding, CCXP, consultant internațional din UK și unul dintre cei mai influenți specialiști în Customer Experience din lume, și Shushanik Ghaltakhchyan, Founding President al Customer Experience Association of Armenia, care va vorbi despre psihologia clientului și despre modul în care creierul construiește percepția unei experiențe.

Din Republica Moldova urcă pe scenă nume de referință ale mediului de afaceri: Macar Stoianov, Deputy Chairman maib; Aliona Stratan, First Deputy Chairwoman maib; Carolina Bugaian, CEO Moldcell; Gheorghe Hincu, Consumer Director & CX Board Chair Moldcell; Natalia Sturza, CEO Felicia Healthcare Group; Tatiana Gotisan,

Director of Regulations, Tariffs and Energy Purchases, Premier Energy Moldova; Alexandra Sidorenco, Head of FinTech Division în cadrul Băncii Naționale a Moldovei; Veronica Malcoci, Head of the Management Board GRAWE; și Mariana Rufa, Executive Director EBA Moldova. Citeşte comunicatul integral AICI

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