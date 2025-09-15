ELKO Romania anunță că platforma cloud VSaaS Arcules își extinde capabilitățile: PTZ, Line Crossing și audio bidirecțional

ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, anunță lansarea în portofoliul său a ultimelor inovații din platforma cloud Arcules (VSaaS), parte din ecosistemul Milestone Systems recunoscut ca una dintre cele mai importante platforme VMS (Video Management Systems).