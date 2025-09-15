Prima pagină » Comunicate » ELKO Romania anunță că platforma cloud VSaaS Arcules își extinde capabilitățile: PTZ, Line Crossing și audio bidirecțional

ELKO Romania, parte a ELKO Group, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, anunță lansarea în portofoliul său a ultimelor inovații din platforma cloud Arcules (VSaaS), parte din ecosistemul Milestone Systems recunoscut ca una dintre cele mai importante platforme VMS (Video Management Systems).
ELKO Romania anunță că platforma cloud VSaaS Arcules își extinde capabilitățile: PTZ, Line Crossing și audio bidirecțional
Mediafax
15 sept. 2025, 13:09, Comunicate

Ultima versiune Arcules aduce funcționalități avansate: PTZ Preset Support, Line Crossing Detection, audio bidirecțional + suport mobil, Extended Camera-to-Cloud, gestionare cazuri eficientizată, playback optimizat și suport Multi-NIC pentru gateway-uri. Aflați care sunt principalele funcționalități:

  • PTZ Preset Support – navigare rapidă către poziții predefinite ale camerelor (preset-uri ONVIF), activate instant prin interfața web și mobilă.
  • Line Crossing DetectionAlerte inteligente bazate pe AI

Noua funcție de detecție a traversării unei linii virtuale generează notificări atunci când persoane sau vehicule accesează zone neautorizate. Acest sistem bazat pe inteligență artificială permite configurarea de reguli și alarme pentru o securitate proactivă în spații comerciale, evenimente, zone cu trafic intens sau perimetre restricționate.

