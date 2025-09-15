ELKO Technology MeetUP Cluj 2025

Evenimentul a reunit peste 50 de parteneri de top din domeniile IT, securitate, networking, energie și soluții digitale, oferind un cadru interactiv de dialog, demonstrații practice și networking într-o atmosferă premium.

În deschiderea evenimentului, Carmen Stanciu, General Manager ELKO România, a subliniat direcția strategică a companiei: „La ELKO, ne adaptăm periodic structura internă pentru a răspunde cât mai bine nevoilor partenerilor și a da cea mai potrivită valoare echipei noastre. Urmărim constant consolidarea portofoliului de soluții, care ne dorim să fie cât mai complet, mai complex și, implicit, mai profitabil pentru partenerii noștri, care au acces la cele mai eficiente și potrivite soluții pentru clienții finali”, cu o viziune clară despre direcția în care compania crește alături de partenerii săi.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21263