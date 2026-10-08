Fermierii campioni la rapiță din județul Constanța

De un secol, Pioneer® contribuie la evoluția agriculturii, iar performanțele obținute în câmp demonstrează faptul că hibrizii aduși în piață oferă posibilitatea fermierilor de a avea o activitate profitabilă și stabilă. De acest lucru s-au convins și fermierii din România, care au înțeles că pentru a avea performanțe, trebuie mai întâi să alegi sămânță de calitate. Fie că vorbim de cea mai mare fermă din România, sau de ferme mai mici, genetica Pioneer® se numără printre preferințele agricultorilor, la unele culturi chiar în proporție de 100%. Este și cazul rapiței, o cultură ce a devenit tot mai atractivă în ultimii ani, iar anul acesta foarte profitabilă pentru cei care au ales hibrizii Pioneer® și au adaptat tehnologia în funcție de nevoile din propria fermă. De altfel, campanie de campanie au existat și fermieri campioni la rapiță, în rândurile de mai jos îi veți regăsi pe cei din județul Constanța.

Primul fermier campion din județul Constanța, domnul Georgino Păcurar, a mizat 100% pe genetică Pioneer® în cultura rapiței și a obținut o producție de 4.620 kg/ha cu hibridul PT315.

“Lucrez o suprafață de 320 ha, 42 ha am avut cu rapiță, semănată după cultură de grâu. Terenul a fost arat, apoi în funcție de solă, am efectuat 2 sau 3 lucrări cu discul. Între trecerile cu discul am fertilizat cu îngrășământ complex – 250 kg/ha și 150 kg/ha sulfat de amoniu, după care am semănat în jurul de 1 octombrie. Tot în toamnă am administrat bor și un insecticid, iar în primăvară am fertilizat cu azotat 150 kg/ha și am avut patru intervenții în cultură, la fiecare trecere am administrat insecticid și la două dintre ele și fungicid. Am semănat 160 ha cu rapiță în această toamnă, intenționăm să schimbăm puțin tehnologia în ceea ce privește fertilizarea și sperăm să obținem rezultate mai bune”, a declarat fermierul campion.

Domnul Păcurar a menționat faptul că a fost un an bun pentru rapiță și a avut pentru prima dată în ferma sa hibridul PT315, a fost mulțumit de rezultatul obținut, motiv pentru care s-a numărat și în alegerile din această toamnă.

Și domnul Florin Costea din localitatea Viișoara a obținut o producție ridicată la rapiță, respectiv 4.550 kg/ha cu hibridul PT303. Dumnealui lucrează 120 ha, rapiță a semănat pe 50 ha și, în funcție de solă, cultura premergătoare a fost fie orz, fie grâu.



“După recoltatul cerealelor am dezmiriștit, am arat și la semănat, pe rând, am administrat 100 kg/ha de sulfat de amoniu. Semănatul a fost în jurul datei de 15 septembrie, iar pe solele unde am avut orz, am administrat un erbicid. În primăvară am fertilizat cu 250 kg/ha de azot, prima trecere a fost cu 150 kg/ha la început de martie, iar cea de-a doua cu 100 kg/ha, am erbicidat o dată și am efectuat două tratamente cu fungicid și insecticid, la diferență de o lună între treceri. Am recoltat la începutul lunii iulie și pot spune că hibridul PT303 s-a comportat foarte bine în cultură pentru că este mai tardiv și mi-a oferit cea mai bună producție. Pentru toamna aceasta intenționez să semăn aproximativ aceeași suprafață, mai am de semănat, iar dintre hibrizii Pioneer® am ales PT315”, a precizat domnul Costea.

Hibridul PT315 a fost semănat și în cadrul fermei AgroZOO Alexandrion, acolo unde domnul Dan Vasile a obținut o producție de 4.250 kg/ha, un rezultat ce denotă potențialul și stabilitatea acestui hibrid.