Festivitate de premiere a concursului „Antreprenor de success“ la Universitatea Spiru Haret

Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”, în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Spiru Haret, a organizat în acest an cea de-a IX-a ediție a Concursului Regional interdisciplinar „Antreprenor de Succes”.

Devenit deja un reper pentru elevii interesați de antrepenoriat, creativitate și inovație, concursul şi-a propus să aducă împreună elevi, profesori și reprezentanți ai mediului de afaceri într-un spațiu al ideilor curajoase și al învățării aplicate. Competiția, înscrisă în Calendarul Proiectelor de Educație Extrașcolară Regionale și Interjudețene 2026 (CPEERI), la poziția 464, se adresează elevilor din clasele a VII-a și a XII-a, din liceele cu profil servicii, tehnic și teoretic, oferindu-le oportunitatea de a-și dezvolta competențele antreprenoriale, digitale și de comunicare prin activități interactive și provocări adaptate realităților economice actuale.

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