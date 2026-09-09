Fiecare baterie reciclată contează!

Cu toții avem prin casă baterii uzate, fie uitate în sertar, fie rămase în aparate vechi pe care nu le mai folosim. Totuși, aceste baterii conțin materii prime critice, precum litiul, care pot fi recuperate și folosite pentru fabricarea unor baterii noi.

Cu ocazia Săptămânii Europene a Reciclării Bateriilor, ECOTIC BAT se alătură campaniei desfășurate la nivel european de Eucobat și organizațiile membre pentru a aduce în atenția publicului motivele pentru care colectarea bateriilor uzate este importantă și să reamintească soluțiile pentru predarea acestora spre reciclare.

ECOTIC BAT contribuie la nivel național cu o rețea vastă de puncte de colectare și de inițiative de colectare și conștientizare (Și cei mici fac fapte mari – campanie națională de colectare baterii uzate în grădinițe) și o experiență operațională de peste 15 ani la nivel național. Fiecare baterie colectată este sortată și procesată în instalații specializate, unde materiale reutilizabile precum zincul, fierul, manganul, nichelul, cobaltul și litiul sunt recuperate și reintroduse în economie, inclusiv sub forma unor baterii noi.

„Membrii noștri demonstrează zilnic că circularitatea nu este o promisiune, ci o practică. Fiecare baterie care revine în sistem înseamnă materie primă recâștigată pentru Europa, iar datorită bunelor practici pe care le împărtășim în rețeaua noastră, bateriile sunt reciclate la capacitate maximă. Aceasta este povestea pe care o sărbătorim în această săptămână.”Peter Coonen, președintele Eucobat

Noile ținte europene ridică ștacheta

Pentru a aduce o contribuție la protecția mediului și a sănătății umane nicio baterie nu ar trebui să ajungă la coșul de gunoi sau în orice alt flux de deșeuri, altul decât cel dedicat bateriilor uzate. Bateriile ajunse în deșeurile menajere se pot deteriora și pot provoca incendii, însă atunci când sunt colectate prin rețeaua dedicată ECOTIC BAT și a celorlalți membri Eucobat, ele trec prin procese dedicate de sortare și reciclare. Citeşte comunicatul integral AICI