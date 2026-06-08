Grădinița Prietenii Mei dă startul înscrierilor pentru „Grădinița de Vară” și oferă 5 burse sociale pentru anul școlar 2026–2027

În perioada 22 iunie – 14 august 2026, copiii vor participa la activități tematice interactive, ateliere creative, jocuri educative, activități sportive și experiențe menite să stimuleze imaginația, curiozitatea și dezvoltarea armonioasă. Programul include activități de limba engleză, dezvoltare personală, socializare prin joc și cluburi tematice adaptate fiecărei grupe de vârstă.

Situată în Sectorul 4, în apropierea stației de metrou Dimitrie Leonida, grădinița pune la dispoziția copiilor săli moderne de clasă, spații de joacă interioare și exterioare, piscină interioară încălzită, curte generoasă pentru activități în aer liber și bucătărie proprie.

Programul de vară este disponibil atât pentru copiii deja înscriși în cadrul grădiniței, cât și pentru cei care doresc să participe exclusiv pe perioada vacanței. Taxele includ activitățile educaționale și recreative, materialele necesare atelierelor, activitățile complementare, accesul la facilitățile grădiniței și supravegherea permanentă.

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