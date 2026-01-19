Corteva și bp lansează societatea mixtă pentru materii prime de biocombustibili Etlas™

Corteva și bp au anunțat lansarea Etlas, noua lor societate mixtă de tip 50:50, care va produce ulei din culturi agricole – inclusiv rapiță, muștar și floarea-soarelui – pentru utilizare în producția de biocombustibili, precum combustibilul sustenabil (sau sintetic) pentru aviație (SAF) și motorina regenerabilă (RD). Etlas va valorifica atât expertiza de peste un secol a Corteva în tehnologia semințelor pentru a dezvolta culturi optimizate pentru producerea de SAF și RD, cât și expertiza bp în rafinarea și comercializarea combustibililor pentru piața transportului comercial.

Etlas își propune să producă un milion de tone metrice de materie primă pe an până la mijlocul anilor 2030, cantitate care ar putea genera peste 800 de mii de tone de biocombustibil. Furnizarea inițială este programată să înceapă în 2027, pentru utilizare atât în co-procesare în rafinării, cât și în unități dedicate de biocombustibili.

Citeşte comunicatul integral AICI