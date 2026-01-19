Prima pagină » Comunicate » Corteva și bp lansează societatea mixtă pentru materii prime de biocombustibili Etlas™

Corteva și bp lansează societatea mixtă pentru materii prime de biocombustibili Etlas™

Parteneriatul va valorifica tehnologia Corteva și capacitățile integrate downstream ale bp pentru a produce și livra materii prime pentru biocombustibili pe piețele globale. Ignacio Conti va fi CEO, Gaurav Sonar va fi Președintele Consiliului de Administrație.
Corteva și bp lansează societatea mixtă pentru materii prime de biocombustibili Etlas™
Mediafax
19 ian. 2026, 15:01, Comunicate

Corteva și bp au anunțat lansarea Etlas, noua lor societate mixtă de tip 50:50, care va produce ulei din culturi agricole – inclusiv rapiță, muștar și floarea-soarelui – pentru utilizare în producția de biocombustibili, precum combustibilul sustenabil (sau sintetic) pentru aviație (SAF) și motorina regenerabilă (RD). Etlas va valorifica atât expertiza de peste un secol a Corteva în tehnologia semințelor pentru a dezvolta culturi optimizate pentru producerea de SAF și RD, cât și expertiza bp în rafinarea și comercializarea combustibililor pentru piața transportului comercial.

Etlas își propune să producă un milion de tone metrice de materie primă pe an până la mijlocul anilor 2030, cantitate care ar putea genera peste 800 de mii de tone de biocombustibil. Furnizarea inițială este programată să înceapă în 2027, pentru utilizare atât în co-procesare în rafinării, cât și în unități dedicate de biocombustibili.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie
Gandul
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor