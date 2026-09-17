Infrastructură S5. Infrastructură S5 S.A. continuă programul de intervenții destinat îmbunătățirii infrastructurii din proximitatea școlilor (P)

În acest context, echipele lor au intervenit pe străzile Fochiștilor și Pandele Roșca, aflate în imediata apropiere a Școlii Gimnaziale „Principesa Margareta”, unde au fost identificate zone care necesitau lucrări de reparații locale.

Intervențiile au vizat îmbunătățirea condițiilor de circulație, atât pentru traficul rutier, cât și pentru pietoni, cu o atenție deosebită acordată siguranței elevilor, părinților și cadrelor didactice care tranzitează zilnic această zonă.