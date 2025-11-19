Prima pagină » Comunicate » Județul Timiș este în prim-plan la IBTM World Barcelona, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate turismului de afaceri.

Visit Timiș, în parteneriat cu HORETIM și Produs în Banat, reprezintă județul Timiș și promovează proiectul Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028, un demers care îmbină patrimoniul culinar cu turismul sustenabil, inovația și ospitalitatea autentică a regiunii.
Mediafax
19 nov. 2025, 17:02, Comunicate

La standul României, sunt programate peste 500 de întâlniri B2B cu profesioniști din întreaga lume.

Astăzi, pe 19 noiembrie, evenimentul special „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos”, organizat de MEDAT și Consulatul General al României la Barcelona, îi va avea în prim-plan pe Charlie Ottley și Mihai Toma.

În cadrul acestui eveniment, Simona Neumann, director general Visit Timiș și Corina Macri, președinte HORETIM vor prezenta pregătirile pentru candidatura Banat 2028 – Regiune Gastronomică Europeană, proiect inițiat de Consiliul Judeţean Timiş.

