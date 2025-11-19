Județul Timiș este în prim-plan la IBTM World Barcelona, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate turismului de afaceri.

La standul României, sunt programate peste 500 de întâlniri B2B cu profesioniști din întreaga lume.
Astăzi, pe 19 noiembrie, evenimentul special „Rumanía – El secreto mejor guardado de Europa para viajes únicos”, organizat de MEDAT și Consulatul General al României la Barcelona, îi va avea în prim-plan pe Charlie Ottley și Mihai Toma.
În cadrul acestui eveniment, Simona Neumann, director general Visit Timiș și Corina Macri, președinte HORETIM vor prezenta pregătirile pentru candidatura Banat 2028 – Regiune Gastronomică Europeană, proiect inițiat de Consiliul Judeţean Timiş.
Citeşte comunicatul integral AICI