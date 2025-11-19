Județul Timiș este în prim-plan la IBTM World Barcelona, unul dintre cele mai importante târguri internaționale dedicate turismului de afaceri.

Visit Timiș, în parteneriat cu HORETIM și Produs în Banat, reprezintă județul Timiș și promovează proiectul Banat – Regiune Gastronomică Europeană 2028, un demers care îmbină patrimoniul culinar cu turismul sustenabil, inovația și ospitalitatea autentică a regiunii.