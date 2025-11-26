Kingston este cel mai mare furnizor de SSD-uri în 2024, conform raportului TrendForce

Conform celui mai recent raport TrendForce, livrările globale de SSD-uri au ajuns în 2024 la 101 milioane de unități, în scădere cu 14% față de anul precedent, pe fondul cererii slabe și al faptului că notebook-urile au atins o rată de echipare cu SSD de 100%. În acest context dificil, Kingston nu doar că și-a menținut poziția de lider, ci a reușit să controleze 36% din piața de SSD-uri, un rezultat care o poziționează detașat în fața celorlalți producători.

Succesul Kingston este susținut de o prezență extinsă pe canalele de distribuție din întreaga lume, de portofoliul foarte diversificat și de reputația pentru fiabilitate și consistență a produselor. De la SSD-uri entry-level pentru upgrade-uri accesibile până la soluții de mare performanță pentru gaming și aplicații profesionale, Kingston și-a construit în timp un nume de referință atunci când vine vorba despre stocare rapidă și sigură, atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru segmentul comercial.

