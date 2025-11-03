Prima pagină » Comunicate » Mii de români au transformat luna octombrie în luna unui stil de viață sănătos la Compețiile de mers PENNY

Mii de români au transformat luna octombrie în luna unui stil de viață sănătos la Compețiile de mers PENNY

Competițiile de mers PENNY, organizate în parteneriat cu Walk15, au transformat luna octombrie în una dintre cele mai active luni din România. Peste 8.000 de participanți s-au alăturat inițiativei, adunând împreună peste 104 milioane de pași și demonstrând cum mișcarea poate aduce la un loc sănătatea, comunitatea și sustenabilitatea.
Mediafax
03 nov. 2025, 17:37, Comunicate

Desfășurată pentru prima dată la Iași și Cluj-Napoca și pentru a doua oară la București, Competiția de mers PENNY i-a încurajat pe participanți să parcurgă trasee urbane accesibile de 15.000 de pași, special concepute și însoțite de ghiduri audio, disponibile prin intermediul aplicației Walk15. Participanții au fost răsplătiți pentru efortul lor cu produse sănătoase, precum fructe și legume proaspete de la PENNY, iar la final au primit medalii speciale de participare.

