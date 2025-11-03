Mii de români au transformat luna octombrie în luna unui stil de viață sănătos la Compețiile de mers PENNY

Competițiile de mers PENNY, organizate în parteneriat cu Walk15, au transformat luna octombrie în una dintre cele mai active luni din România. Peste 8.000 de participanți s-au alăturat inițiativei, adunând împreună peste 104 milioane de pași și demonstrând cum mișcarea poate aduce la un loc sănătatea, comunitatea și sustenabilitatea.