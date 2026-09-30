Nadia Comăneci, primul ambasador L’Oréal Paris din România pe podiumul Le Défilé de la Paris

Într-o ținută românească, legendara gimnastă a reprezentat România la evenimentul Le Défilé L’Oréal Paris desfășurat la Paris, în cadrul Paris Fashion Week. În București, sute de invitați s-au reunit pentru a urmări și susține momentul.

Nadia Comăneci a reprezentat România pe podiumul Le Défilé 2026 al L’Oréal Paris, evenimentul anual al brandului organizat în cadrul Paris Fashion Week Participarea sa, în calitate de ambasador local L’Oréal Paris, marchează o premieră pentru filiala din România: este primul ambasador român al brandului care ia parte la celebra defilare. Ținuta purtată de Nadia a fost creată în România, de creatori români. Rochia poartă semnătura ATU Body Couture, iar pantofii au fost creați de HARDOT.

Prezența Nadiei Comăneci aduce o legendă a gimnasticii mondiale în centrul unuia dintre cele mai vizibile evenimente ale modei internaționale. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, ea a devenit prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10. În 2026, în Anul Nadia – la 50 de ani de la acea performanță – continuă să marcheze o nouă premieră.

„Să reprezint România la Le Défilé L’Oréal Paris a fost o experiență cu totul specială. Pentru prima dată, România a fost reprezentată la acest eveniment, pe un podium diferit de cel sportiv, dar unde am simțit aceeași emoție și energie. Sper ca acest moment să le inspire pe femei să creadă în ele și să își urmeze propriul drum”, a declarat Nadia Comăneci.

Prezența în cadrul Le Défilé L’Oréal Paris continuă parteneriatul dintre Nadia Comăneci și L’Oréal Paris, lansat în 2025. Prin parcursul și exemplul său, Nadia dă o expresie personală mesajului L’Oréal Paris „Pentru că meriți”.

„Participarea Nadiei Comăneci la Le Défilé, ca reprezentant al brandului nostru L’Oréal Paris, este un moment de mândrie pentru România și o premieră pentru echipa noastră locală. Nadia inspiră generații prin excelența, autenticitatea și încrederea în sine pe care le întruchipează”, spune Daniela Crăciun-Mercaș, Director de Marketing L’Oréal România.

Nadia a defilat alături de celebrități precum Celine Dion, Viola Davis, Jane Fonda, Kendall Jenner, Eva Longoria, Andie MacDowell și pentru prima dată Kristen Bell, la eveniment participând și creatori de modă, dar și experți în frumusețe.

Desfășurat pe 28 septembrie, la Place Joffre, între Turnul Eiffel și École Militaire din Paris, Le Défilé a transformat spațiul într-o scenă în aer liber dedicată frumuseții, modei și exprimării autentice de sine.

În aceeași seară, la București, L’Oréal Paris a organizat un eveniment de vizionare dedicat participării Nadiei. Sute de invitați precum colaboratori, parteneri și angajați ai brandului s-au reunit pentru a urmări defilarea și a susține momentul Nadiei de la Paris.

Despre Le Défilé L’Oréal Paris

Aflat la a IX-a ediție, evenimentul celebrează încrederea, incluziunea, libertatea și solidaritatea dintre femei. În calitate de partener oficial al Paris Fashion Week, L’Oréal Paris, prin Le Défilé, își continuă misiunea de a aduce tot ce este mai bun din universul frumuseții femeilor din întreaga lume.

Despre L’Oréal Paris

L’Oréal Paris este un brand emblematic din portofoliul L’Oréal Groupe. Cu o prezență puternică în România, brandul L’Oréal Paris este angajat să inspire încredere și să celebreze frumusețea în toate formele sale, oferind o gamă largă de produse de machiaj, îngrijire a pielii, îngrijire și colorare a părului.

Despre L’Oréal România

L’Oréal România, parte a L’Oréal Groupe, are o istorie de 29 de ani pe piața locală. Cu portofoliul său unic de peste 20 de branduri internaționale diverse și complementare, L’Oréal România este liderul pieței cosmetice locale, prezent în toate canalele de distribuție: e-commerce, magazine universale, farmacii și drogherii, saloane de coafură și buticuri de marcă. Portofoliul Grupului L’Oréal în România cuprinde următoarele branduri: L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX PMU, Mixa, Lancôme, Yves Saint Laurent Beauty , Armani Beauty, Biotherm, Valentino, Prada, Miu Miu, Kiehl’s, La Roche Posay, CeraVe, VICHY, L’Oréal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix și Biolage.

În 2025, L’Oréal a fost numită cea mai inovatoare companie din Europa de către revista Fortune, dintr-un total de 300 de companii, într-un clasament ce cuprinde 1 de țări și 16 industrii din Europa.