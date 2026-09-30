Fermierii campioni la rapiță cu hibrizii Pioneer din județul Suceava

Rapița s-a dovedit a fi în acest an alegerea câștigătoare pentru mulți fermieri, mai ales în zonele în care semănatul a avut loc în perioada optimă, iar precipitațiile nu au întârziat să apară. Este și cazul fermierilor din județul Suceava, acolo unde această cultură a început să câștige tot mai mult teren începând cu anul 2010, iar hibrizii Pioneer au contribuit la creșterea suprafețelor semănate, tocmai pentru că le oferă fermierilor stabilitate, productivitate și rezultate foarte bune la finalul campaniei de recoltare. Cel mai vândut hibrid de rapiță din România, PT315, este și hibridul ales de fermierii campioni din acest județ, care au reușit să obțină producții de peste 4 t/ha.Astfel, cu o producție de 4.430 kg/ha, fermier campion a devenit domnul Marius Dănuț Pavel, din Vercicani, Liteni.

“Lucrez o suprafața de 350 ha, rapiță am avut 40 ha, iar cultura premergătoare a fost grâul. Terenul a fost arat, apoi am intervenit cu combinatorul, am fertilizat cu îngrășământ triplu 15, undeva între 320 – 350 kg/ha, am încorporat cu combinatorul și am semănat în jurul datei de 20 august. Sămânța a fost tratată cu Lumiposa și nu am mai intervenit deloc în cultură până în primăvară, atunci prima intervenție a fost fertilizarea, am administrat 250 kg/ha de uree. Am administrat un erbicid în luna aprilie și am dat două tratamente, primul cu fungicid, insecticidul Inazuma și Keylate B, iar cel de-al doilea tratament a fost fungicidul Capartis și Keylate B. Aceasta a fost toată tehnologia aplicată, iar recoltatul l-am finalizat pe data de 20 iulie. A fost un an foarte bun pentru rapiță, hibridul s-a comportat foarte bine și de aceea sper ca în această toamnă să pot semăna 80 ha cu rapiță, în totalitate hibrizi Pioneer”, a declarat domnul Pavel. Citeşte comunicatul integral AICI