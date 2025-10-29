OLX, printre cele mai utilizate platforme pentru achiziția de piese auto în România

O categorie solidă în cadrul platformei OLX
Categoria OLX Piese Auto are o contribuție importantă în ecosistemul platformei, înregistrând în medie, între lunile ianuarie și august 2025:
- în jur de 1 milion de anunțuri active lunar, reprezentând 21% din totalul listărilor OLX;
- peste 150.000 de utilizatori activi care publică anunțuri lunar, adică 17% din totalul celor care listează pe platformă;
- 2 milioane de utilizatori activi lunar, echivalentul a 32% din întreaga bază de utilizatori OLX;
- și o medie de 000 de utilizatori activi zilnic în categorie, adică 27% din traficul zilnic al platformei.
Aceste cifre confirmă dimensiunea și dinamica ridicată a segmentului de piese în cadrul OLX, una dintre cele mai performante categorii ale platformei.
