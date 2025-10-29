Prima pagină » Comunicate » OLX, printre cele mai utilizate platforme pentru achiziția de piese auto în România

OLX, printre cele mai utilizate platforme pentru achiziția de piese auto în România

Potrivit unui survey realizat la comanda OLX în mai 2025, platforma OLX se numără printre cele mai utilizate surse pentru achiziția de piese auto în România, fiind aleasă de 37,7% dintre respondenți, un procent apropiat de cel al magazinelor specializate (38,9%). Rezultatele arată o piață matură și activă, dar și o creștere a diversității audienței, în condițiile în care 28% dintre respondenți sunt femei, un procent care evidențiază extinderea interesului pentru achiziția de piese auto dincolo de publicul tradițional.
OLX, printre cele mai utilizate platforme pentru achiziția de piese auto în România
Mediafax
29 oct. 2025, 12:26, Comunicate

O categorie solidă în cadrul platformei OLX

Categoria OLX Piese Auto are o contribuție importantă în ecosistemul platformei, înregistrând în medie, între lunile ianuarie și august 2025:

  • în jur de 1 milion de anunțuri active lunar, reprezentând 21% din totalul listărilor OLX;
  • peste 150.000 de utilizatori activi care publică anunțuri lunar, adică 17% din totalul celor care listează pe platformă;
  • 2 milioane de utilizatori activi lunar, echivalentul a 32% din întreaga bază de utilizatori OLX;
  • și o medie de 000 de utilizatori activi zilnic în categorie, adică 27% din traficul zilnic al platformei.

Aceste cifre confirmă dimensiunea și dinamica ridicată a segmentului de piese  în cadrul OLX, una dintre cele mai performante categorii ale platformei.

Citeşte comunicatul integral AICI