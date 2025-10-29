OLX, printre cele mai utilizate platforme pentru achiziția de piese auto în România

Potrivit unui survey realizat la comanda OLX în mai 2025, platforma OLX se numără printre cele mai utilizate surse pentru achiziția de piese auto în România, fiind aleasă de 37,7% dintre respondenți, un procent apropiat de cel al magazinelor specializate (38,9%). Rezultatele arată o piață matură și activă, dar și o creștere a diversității audienței, în condițiile în care 28% dintre respondenți sunt femei, un procent care evidențiază extinderea interesului pentru achiziția de piese auto dincolo de publicul tradițional.