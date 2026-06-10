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PENNY e B.F.F.-ul tău de festival la Gărâna Jazz Festival

PENNY România continuă parteneriatul cu Gărâna Jazz Festival, eveniment de referință pentru iubitorii de jazz din țară și din străinătate, care va avea loc în perioada 9 - 12 iulie 2026, în Poiana Lupului, Gărâna și la Biserica Catolică din Văliug. Ediția aniversară din acest an marchează 30 de ani de Gărâna Jazz Festival și propune patru zile de muzică live în mijlocul naturii.
PENNY e B.F.F.-ul tău de festival la Gărâna Jazz Festival
Mediafax
10 iun. 2026, 18:46, Comunicate
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An de an, Gărâna Jazz Festival transformă Poiana Lupului într-un punct de întâlnire pentru iubitorii de muzică, aducând pe scenă artiști autohtoni și internaționali într-o atmosferă autentică și plină de emoție. Prin acest parteneriat, PENNY își reafirmă angajamentul de a susține inițiativele culturale care unesc oamenii și dau naștere unor experiențe de neuitat.

„Suntem bucuroși să fim și în acest an alături de Gărâna Jazz Festival, un eveniment care îmbină în mod unic muzica, natura și spiritul de comunitate. Pentru noi, acest parteneriat este o oportunitate de a contribui la atmosfera specială a ediției aniversare și de a le oferi participanților experiențe care adaugă prospețime și relaxare pe parcursul festivalului.”, a afirmat Andra Panaitescu, Brand Manager, PENNY | REWE România

Și în acest an, PENNY va fi prezent la festival cu o serie de activări dedicate publicului: de la un cort de activare și un stand cu fructe proaspete, la un fresh bar cu sucuri naturale. Cei mici se pot bucura de activități creative (face painting, ateliere de ecologie și jocuri de cercetași), iar pentru momente de neuitat, vizitatorii vor găsi un photo corner, alături de multe alte surprize și premii.

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