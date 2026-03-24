PENNY susține echipa națională a României la barajul cu Turcia pentru World Cup 2026

PENNY România, sponsorul principal al echipei naționale de fotbal a României, transmite un mesaj de susținere pentru tricolori înaintea meciului cu Turcia din semifinala barajului pentru calificarea la FIFA World Cup 2026. Partida Turcia - România va avea loc joi, 26 martie 2026, de la ora 19:00 (ora României), pe stadionul Beşiktaş Park din Istanbul, într-un duel decisiv pentru calificarea în finala barajului, ultimul pas înaintea turneului final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.
24 mart. 2026, 14:31

Pentru suporterii români, meciurile echipei naționale sunt momente de unitate și emoție colectivă, în care milioane de oameni trăiesc aceeași pasiune pentru tricolori, fie din tribune, fie din fața televizoarelor sau alături de familie și prieteni.

PENNY România susține în mod constant fotbalul românesc și asigură produse proaspete pentru toate echipele naționale aflate sub egida Federației Române de Fotbal, contribuind astfel la pregătirea sportivilor printr-o alimentație echilibrată și de calitate.

În același timp, PENNY îi invită pe suporteri să trăiască emoția meciului împreună și să își pregătească propriul „kit de suporteri” pentru vizionarea partidei. În magazinele PENNY, fanii pot găsi produse din gama SuporteRO, gustări și băuturi potrivite pentru momentele petrecute alături de familie și prieteni, în timp ce susțin echipa națională.

