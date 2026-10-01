Peste 60 de expozanți la Romanian Security Fair 2026

Peste 60 de expozanți din România și din alte țări europene vor participa, în perioada 14–16 octombrie 2026, la cea de-a VIII-a ediție a Romanian Security Fair (RSF), organizată de Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (ARTS), în parteneriat cu ROMEXPO.

Desfășurat în Pavilionul B1 al ROMEXPO, pe o suprafață expozițională de 2.500 mp, evenimentul va reuni producători, distribuitori, integratori, proiectanți, instalatori, consultanți, manageri de securitate, beneficiari și reprezentanți ai autorităților. Componenta expozițională va fi completată de conferințe, dezbateri și prezentări dedicate noilor tehnologii, reglementărilor și tendințelor care transformă industria de securitate.

Organizatorii estimează prezența a aproximativ 3.000 de vizitatori profesioniști pe parcursul celor trei zile. Participarea este gratuită, pe baza înscrierii prealabile: Înregistrare vizitatori Romanian Security Fair 2026.

Romanian Security Fair este expoziția internațională bienală dedicată industriei de securitate din România. Programul de conferințe și prezentări RSF 2026 include intervenții susținute de specialiști și reprezentanți ai companiilor expozante, dedicate celor mai noi tehnologii, aplicații și soluții din domeniu.

Ediția din acest an are loc într-un moment în care granițele dintre securitatea fizică și securitatea cibernetică devin tot mai puțin vizibile. Inteligența artificială, analiza video, IoT, automatizarea și integrarea cu infrastructurile IT schimbă modul în care sunt proiectate și gestionate sistemele de securitate, iar nevoia de soluții interoperabile și reziliente crește atât în mediul privat, cât și în infrastructurile publice și critice.

O piață în creștere, transformată de tehnologie

Piața tehnologiilor și sistemelor de securitate din România s-a dezvoltat constant în ultimele două decenii, susținută de digitalizare, de evoluția soluțiilor video, de control al accesului, detecție și automatizare, precum și de cererea tot mai mare pentru sisteme integrate, inteligente și conectate.

”Numai piața camerelor video de supraveghere din România este estimată la aproximativ 46 de milioane de euro în 2026 și ar putea depăși 71 de milioane de euro până în 2029, ceea ce înseamnă o creștere de peste 50% în numai trei ani. Supravegherea video reprezintă însă doar o componentă a unei industrii mult mai ample, care include controlul accesului, detecția semnalizarea și alarmarea la incendiu, software-ul, securitatea cibernetică și soluțiile integrate”, a declarat Dorel Ioan Mocanu, președintele Asociației Române pentru Tehnică de Securitate (ARTS), completând: „Evoluția tehnologiei schimbă atât soluțiile disponibile, cât și așteptările beneficiarilor. Ne dorim ca Romanian Security Fair să fie locul în care industria nu doar prezintă tehnologie, ci discută deschis despre standarde, competențe, responsabilitate și direcțiile sale de dezvoltare”.

Un cadru legislativ adaptat noilor tehnologii

Modificările recente aduse Legii nr. 333/2003 readuc în atenție necesitatea unui cadru legislativ clar, coerent și adaptat evoluției rapide a tehnologiilor de securitate, proceselor de digitalizare și practicilor europene. Noile reglementări urmăresc simplificarea și digitalizarea unor proceduri și confirmă rolul tot mai important al sistemelor tehnice în protejarea persoanelor, bunurilor și infrastructurilor.

„ARTS își propune să aibă un rol activ în dialogul instituțional și în modernizarea cadrului relevant pentru industria sistemelor de securitate. Ne dorim reglementări clare și predictibile, care să țină pasul cu evoluția tehnologiei, să susțină profesionalizarea industriei și să încurajeze implementarea unor soluții moderne, eficiente și conforme cu standardele europene”, a declarat Dorel Ioan Mocanu.

Prin această implicare, ARTS urmărește să consolideze dialogul dintre industrie, autorități, organisme de standardizare, mediul academic și beneficiarii soluțiilor de securitate. În același timp, Asociația își propune să continue contribuția la apropierea cadrului de reglementare din România de evoluțiile tehnologice și de bunele practici europene. Citeşte comunicatul integral AICI