Piața de birouri din București/România – consolidare în Semestrul 1 din 2025

Date cheie din piața românească:
• Leasingul și cererea de birouri
Gross take-up în București a fost de 121.400 mp, în scădere cu aproximativ 28% față de H1 2024.
Q1 2025 a fost mai lent (51.300 mp tranzacționați), însă cererea a accelerat semnificativ în Q2, ridicând volumul la 70.100 mp.
Net take-up (excluzând reînnoiri și subînchirieri) a totalizat 62.718 mp, marcând o scădere de 23% față de perioada similară a anului precedent.
Rata de neocupare în București a scăzut la 11,9%, cu valori record în zona centrală de doar 2,9%.
Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21190