Prima pagină » Comunicate » Piața de birouri din București/România – consolidare în Semestrul 1 din 2025

Piața de birouri din București/România – consolidare în Semestrul 1 din 2025

Piața de birouri din România a continuat să se reconfigureze în primul semestru al anului 2025, cu activitate stabilă atât în segmentul închirierilor, cât și în cel al investițiilor. Evoluțiile sunt susținute de destinații de calitate, cerere profesionistă și încredere investitorilor.
Piața de birouri din București/România – consolidare în Semestrul 1 din 2025
Mediafax
19 aug. 2025, 13:25, Comunicate

Date cheie din piața românească:

  • Volumul investițiilor
    Volumul total investit în active imobiliare generatoare de venit — incluzând birouri, retail, logistică, industrial și hoteluri — a fost de aproximativ 391 milioane EUR în H1 2025, marcând o scădere de 6,5% față de perioada similară a anului trecut (418 milioane EUR). Totuși, este al doilea cel mai bun semestru întâi din ultimii 12 ani, cu un nivel cu 30% peste media din ultimii 12 ani.

    • Leasingul și cererea de birouri
    Gross take-up în București a fost de 121.400 mp, în scădere cu aproximativ 28% față de H1 2024.
    Q1 2025 a fost mai lent (51.300 mp tranzacționați), însă cererea a accelerat semnificativ în Q2, ridicând volumul la 70.100 mp.
    Net take-up (excluzând reînnoiri și subînchirieri) a totalizat 62.718 mp, marcând o scădere de 23% față de perioada similară a anului precedent.
    Rata de neocupare în București a scăzut la 11,9%, cu valori record în zona centrală de doar 2,9%.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21190