Premiera mondială care schimbă regulile jocului: Pliabil Studio lansează prima casă modulară din carton structural

Inovația Fibracore®: Tehnologie românească pentru viitor

Viziunea îi aparține lui Nicolae Baciu, pionier al designului în carton cu o experiență începută în 2015 prin brandul Foldo și cristalizată în 2022 prin fondarea Pliabil Studio. În 2024, acesta a proiectat o casă complet modulară, rapid de construit și extrem de sustenabilă.

Inima acestui proiect este Fibracore, un material structural de ultimă generație fabricat la comandă în România. Acesta deține certificarea FSC CoC (Chain of Custody), garantând o trasabilitate ecologică strictă.

Un nou standard ESG: Construcția cu amprentă de carbon negativă.

