Premieră pentru România la Barcelona: URBIO, companie fondată la Iași, învinge Coreea de Sud, Spania și Olanda la World Smart City Awards 2026

URBIO (URBIOLED), cel mai mare producător român de corpuri de iluminat și soluții de telegestiune, a câștigat World Smart City Awards 2026 la categoria Energy & Environment, cu proiectul de iluminat public inteligent „Smart Light for the Ones Left Behind”, realizat în județul Botoșani, care a demonstrat o reducere cu 64% a consumului de energie al iluminatului public, economii de peste 570.000 de euro pe an pentru bugetele locale și 1.943 de tone de emisii de CO₂ evitate anual. Premiul a fost acordat pe 4 noiembrie, la Barcelona, în cadrul Smart City Expo World Congress, cel mai mare eveniment mondial dedicat orașelor inteligente. În finala categoriei au ajuns doar patru companii, iar URBIO s-a impus în fața companiei de stat sud-coreene Korea Land & Housing Corporation, a producătorului spaniol de iluminat Salvi Lighting și a start-up-ului olandez The Great Bubble Barrier.

În spatele premiului se află o companie care a ales să investească în propria tehnologie, în capacități de producție și în cercetare, construind în România întregul lanț de valoare, de la dezvoltarea soluțiilor până la fabricarea echipamentelor. Fondată în 2013, la Iași, URBIO a crescut într-un grup cu peste 250 de angajați, dintre care 45 de ingineri în cercetare-dezvoltare, și operează două fabrici în România. Pentru 2026, compania estimează o cifră de afaceri de 350 de milioane de lei (circa 70 de milioane de euro).

În ultimii șase ani, investițiile URBIO în cercetare-dezvoltare au depășit 30 de milioane de euro. Compania deține două brevete de invenție, iar produsele sale au certificări internaționale. Tot ce instalează URBIO este fabricat în România, în propriile unități de producție.

URBIO este liderul pieței de smart city din România, poziție confirmată în martie 2026 de premiul „Best Smart City Company” la Smart City Industry Awards. Compania este deja prezentă în Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, Grecia, Bulgaria, Spania, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită și își continuă extinderea internațională. Pentru primăriile cu bugete limitate, URBIO oferă și modelul Lighting as a Service: un abonament lunar pentru fiecare corp de iluminat, fără investiție inițială.

„Premiul de la Barcelona arată că România poate fi nu doar o piață pentru tehnologiile viitorului, ci și locul în care acestea sunt concepute, dezvoltate și produse. Am construit aici întregul lanț, de la cercetare până la fabrică, iar astăzi concurăm de la egal la egal cu cele mai mari nume din lume. Următorul pas este să ducem tehnologia românească în tot mai multe orașe din Europa și din lume. Premiul aparține tuturor oamenilor din echipa URBIO”, a declarat Ana Maria Ciotir, CEO URBIO.

URBIO a participat la Smart City Expo World Congress 2026 (3–5 noiembrie) ca Global Partner al evenimentului, care a reunit peste 5.000 de delegați, 1.100 de expozanți și reprezentanți a peste 1.000 de orașe.

Mai multe detalii despre proiectul de iluminat public inteligent din județul Botoșani sunt disponibile pe site-ul URBIO.

Lista oficială a câștigătorilor World Smart City Awards 2026 este publicată pe site-ul Smart City Expo World Congress.

Despre URBIO

URBIO este unul dintre cei mai importanți producători europeni de soluții inteligente de iluminat stradal, cu peste 3.000 de proiecte implementate cu succes în România, Grecia, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Spania și Emiratele Arabe Unite.

Compania este specializată în corpuri de iluminat inteligente, eficiente energetic și cu certificări de înalt nivel, integrate nativ în ecosistemul propriu de soluții, care include:

o platformă smart city bazată pe inteligență artificială pentru administrarea infrastructurii și a iluminatului;

controllere, senzori și accesorii inteligente avansate;

o gamă largă de protocoale de comunicare, inclusiv PLC, LoRa și GSM.

În plus, URBIO oferă mobilier urban inteligent, precum stâlpi inteligenți, stații de autobuz inteligente și bănci inteligente, unificate într-o singură platformă de administrare și integrate nativ cu inteligența artificială, pentru a înțelege mai bine datele și a acționa pe baza lor.

Website: urbio.ai