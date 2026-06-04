Proiectul WiSTEM²D – Ediția a VIII-a – 2026 – Winning in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing, and Design

Johnson & Johnson România lansează ediția a VIII-a a proiectului WiSTEM²D – Winning in Science, Technology, Engineering, Mathematics, Manufacturing, and Design, în parteneriat cu Junior Achievement (JA) România, o inițiativă care aduce mai aproape de elevi domeniile viitorului prin experiențe de învățare aplicată. Mai mult decât un proiect educațional, WiSTEM²D înseamnă contexte reale în care elevii experimentează, colaborează, rezolvă probleme și își descoperă interesele și direcțiile de viitor.

Prin activități interdisciplinare și metode de învățare de tip applied learning, elevii din școli, licee și colegii din România, înregistrate în proiect, acumulează informații despre domeniile STEM și își dezvoltă spiritul practic. Activitățile din proiect contribuie la formarea unor competențe esențiale precum lucrul în echipă, analiza și sinteza informațiilor, iar interacțiunea cu voluntarii Johnson & Johnson le oferă o perspectivă reală asupra complexității și impactului profesiilor STEM²D.

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