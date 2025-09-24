Prima pagină » Comunicate » Raport Autovit.ro: Piața mașinilor electrice și hibride din România – oferta crește, iar românii devin mai selectivi

Raport Autovit.ro: Piața mașinilor electrice și hibride din România – oferta crește, iar românii devin mai selectivi

Autovit.ro, cea mai mare platformă auto online din România, prezintă o analiză detaliată a pieței mașinilor electrice și hibride listate pe platformă în perioada iunie - august 2025, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.
Raport Autovit.ro: Piața mașinilor electrice și hibride din România - oferta crește, iar românii devin mai selectivi
Mediafax
24 sept. 2025, 11:13, Comunicate

Datele relevă o ofertă mai bogată, pe de o parte, cu indicatori pozitivi în ceea ce privește numărul de anunțuri și valoarea totală a tranzacțiilor, iar pe de altă parte, o scădere importantă a numărului de vizualizări, semn că preferințele cumpărătorilor se adaptează la noile realități economice și sociale.

Valoarea pieței și dinamica anunțurilor

Valoarea totală a mașinilor electrice și hibride listate pe Autovit.ro a crescut în vara 2025 la 185,8 milioane de euro, față de 179,6 milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Citeşte comunicatul integral la adresa: http://comunicate.mediafax.biz/Pages/Public/Comunicate.aspx?comunicatId=21294