Raport Autovit.ro: Piața mașinilor electrice și hibride din România – oferta crește, iar românii devin mai selectivi

Datele relevă o ofertă mai bogată, pe de o parte, cu indicatori pozitivi în ceea ce privește numărul de anunțuri și valoarea totală a tranzacțiilor, iar pe de altă parte, o scădere importantă a numărului de vizualizări, semn că preferințele cumpărătorilor se adaptează la noile realități economice și sociale.

Valoarea pieței și dinamica anunțurilor

Valoarea totală a mașinilor electrice și hibride listate pe Autovit.ro a crescut în vara 2025 la 185,8 milioane de euro, față de 179,6 milioane de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

