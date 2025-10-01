Recunoaște migrena, o boală cu impact major asupra calității vieții: 14% din populație suferă de migrenă care nu este o simplă durere de cap

La ora actuală, 14% din populația globului suferă din cauza migrenei. Migrena nu este o simplă durere de cap, ci o afecțiune complexă neurologică, prima cauză de dizabilitate la femeile tinere. Riscul de a suferi de migrenă este de 3 ori mai mare la femei decât la bărbați, iar boala poate însoți pacienții pe tot parcursul vieții. Cel mai frecvent apar migrenele la femeile de vârstă fertilă, între 15 și 49 de ani. Deși afectează semnificativ calitatea vieții, migrena rămâne deseori nediagnosticată[i].
Citeşte comunicatul integral AICI