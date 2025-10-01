Recunoaște migrena, o boală cu impact major asupra calității vieții: 14% din populație suferă de migrenă care nu este o simplă durere de cap

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care suferă de migrenă, cu ocazia Zilei Europene a Migrenei, Organon lansează ”Recunoaște migrena”, o campanie de conștientizare asupra importanței identificării simptomelor migrenei și diagnosticării acestei boli de către medicul neurolog