S-a deschis sezonul de parașutism la mare! Salturi cu parașuta la 4000 de metri deasupra Mării Negre

Asociația Club Sportiv TNT Brothers a deschis un nou sezon de parașutism pe litoral, în cadrul aerodromului Tuzla. Toți cei care își doresc o experiență memorabilă la mare vor avea posibilitatea să sară cu parașuta în tandem de la 4.000 de metri altitudine și să descopere litoralul românesc așa cum puțini au ocazia să îl vadă.

„Comunitatea noastră de pasionați ai zborului a așteptat cu nerăbdare începutul noului sezon. Condițiile oferite de litoral creează un cadru spectaculos pentru salturile cu parașuta, iar atunci când condițiile meteorologice permit, pot fi organizate și salturi la apus, cu aterizare pe plajă. Observăm un interes crescut din partea celor care își doresc să experimenteze pentru prima dată această activitate la mare”, a declarat Radu Ioniță, manager marketing TNT Brothers.

Ce trebuie să știi despre primul salt cu parașuta în tandem

Saltul cu parașuta în tandem este destinat persoanelor fără experiență anterioară în parașutism și se desfășoară împreună cu un instructor acreditat. Pentru participare, este necesar ca pasagerul să nu sufere de afecțiuni cardiace, probleme locomotorii semnificative sau să fi trecut recent prin intervenții chirurgicale. Limita maximă de greutate este de 110 kilograme.Persoanele cu vârsta de peste 60 de ani trebuie să prezinte un aviz medical care să ateste aptitudinea pentru zbor, iar minorii trebuie să aibă minimum 16 ani împliniți. Pentru participanții cu vârste între 16 și 18 ani este necesar acordul notarial al ambilor părinți.

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