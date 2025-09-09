Sezamo: 1 din 2 clienți comandă produse Ready to Eat sau Ready to Cook

În prezent, sortimentația depășește 350 de articole, dintre care peste 50 sunt Ready to Cook, iar oferta este în continuă dezvoltare.

Comparativ cu începutul anului, gamele RTE & RTC au crescut cu 80%, confirmând apetitul tot mai mare al consumatorilor pentru soluții rapide și delicioase, fie că este vorba despre o masă gătită în câteva minute sau de preparate gata de consum.

Noi branduri și rețete marca proprie

În portofoliul Sezamo au intrat recent branduri precum Just Heat It, Tamar, El Tajine, Ciorbar, Crave Bites, Tocco D’Oro, Fru Fru, Dozz, Meat Shop by Citrin, iar supermarketul online a dezvoltat și rețete marca proprie, Pappudia, disponibile exclusiv pe platformă.

