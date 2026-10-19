Showroom-ul MBBFW SS’27 a fost organizat la București, în cadrul Mercedes-Benz Fashion Week, ediția 2026

Pe 16 octombrie, la TOFF Galleries din București | Palatul Știrbei (Calea Victoriei 107), a avut loc MBBFW Showroom SS’27, cu colaborarea ICE-Agenția pentru promovarea în străinătate și internaționalizarea întreprinderilor italiene si Camera Nazionale della Moda Italiana.

Showroom-ul a fost inclus în programul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente din calendarul modei din Europa de Sud-Est și una dintre principalele platforme de modă și design din România, confirmând angajamentul ICE Agenția în sprijinirea prezenței internaționale a produselor Made in Italy și în favorizarea schimburilor comerciale dintre cele două țări.

Showroom-ul, dedicat brandurilor din line-up-ul acestei ediții a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2026, a adus la București opt mărci italiene din sectorul textil și al modei, care și-au prezentat colecțiile, reprezentând totodată un punct de întâlnire și dialog între companiile italiene și profesioniștii din industria modei din România. A fost o oportunitate excelentă de a descoperi noi mărci și colecții, de a intra în contact direct cu reprezentanții acestora și de a explora noi conexiuni și posibile colaborări între cele două piețe, cea italiană și cea românească. Pentru mărcile emergente și de dimensiuni artizanale, în special, showroom-ul a reprezentat un canal eficient de a-și prezenta colecțiile unui nou public de cumpărători și retaileri. Formatul a oferit o ocazie de întâlnire directă între branduri și cumpărătorii internaționali invitați la București, printre care reprezentanți ai Galeries Lafayette, YOOX, Harvey Nichols, Vitkac, Etoile Group și Saks Almaty.

Alessandra Capobianco, directoarea ICE – Agenția pentru promovarea în străinătate și internaționalizarea întreprinderilor italiene – Biroul de la București, a declarat:

“Schimburile comerciale dintre Italia și România în sectorul modei sunt deosebit de dinamice. Italia reprezintă unul dintre principalii parteneri ai României pentru îmbrăcăminte, textile, încălțăminte și articole din piele, în timp ce companiile italiene sunt prezente în țară și prin activități de producție, subcontractare și investiții. România constituie, la rândul ei, o piață interesantă pentru brandurile italiene, apreciate pentru calitate, design și stil.

În 2025, România a exportat îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 3,67 miliarde de dolari, față de importuri in valoare de 4,76 miliarde de dolari.”

Mulțumită colaborării cu Camera Nazionale della Moda Italiana, opt mărci italiene din sectorul modei și al accesoriilor și-au prezentat colecțiile profesioniștilor din sistemul modei din România: Amato Daniele, Benedetta Bruzziches, Casa Preti, Gio Gerosa, Grossi, Moarno, Pecoranera și TheMoiré.

Amato Daniele realizează genți integral manual la Milano, în cadrul istoricei marochinării de familie Leu Locati, activă de peste 115 ani. Toate etapele de producție, de la croire până la controlul calității, se desfășoară în cadrul structurii, pentru creații cu o eleganță atemporală.

Benedetta Bruzziches, brand de marochinărie fondat în 2009, își creează gențile printre dealurile din Caprarola, într-un atelier aflat in mijocul pădurilor din Tuscia. Un grup de tineri artizani, condus de Benedetta și de fratele ei, Agostino, dă viață unor adevărate bijuterii atemporale, oferind valoare comunității locale.

Casa Preti, născută la Palermo în 2017 din viziunea lui Mattia Piazza, propune o reinterpretare a croitoriei prin volume măsurate și linii esențiale, inspirate de rigoarea compozițională a pictorului Mattia Preti. Întemeiată pe principiul „bun egal frumos”, îmbină producția locală cu valorizarea țesăturilor într-o idee de lux discret.

Gio Gerosa este colecția lui Giovanni Gerosa, născut la Lecco în 1996 și format la Milano în Fashion Design, după experiențe în cadrul unor branduri consacrate și ca asistent stilist pentru reviste de prestigiu. Piesele sunt concepute și realizate în Italia împreună cu echipa sa foarte tânără, cu scopul de a transmite emoții celor care le poartă.

Grossi este un proiect de modă masculină care transformă codurile garderobei italiene prin experimentare textilă și inovație în domeniul materialelor. Arhetipurile clasice sunt reinterpretate cu un imaginar inspirat din manga, benzi desenate și contracultura italiană a anilor ’80 și ’90.

Moarno, proiect de îmbrăcăminte contemporană al fraților Gianmarco și Francesco Marano, propune forme croite sobre și durabile, între identitate, vulnerabilitate și forță emoțională. Siluete relaxate, materiale naturale și o paletă cromatică inspirată de marea din sudul Italiei, avand o producție integral italiană.

Pecoranera, brand de tricotaje contemporane fondat la Milano în 2022, îmbină măiestria artizanală, designul inovator și tehnologia. Fiecare piesă este unică, realizată manual în atelierul milanez din fire italiene de înaltă calitate, între texturi futuriste și siluete pe cât de structurate pe atât de fluide.

TheMoiré, brand născut la Milano în 2019, urmărește o schimbare pozitivă pentru oameni și pentru planetă, cu cel mai mic impact asupra mediului posibil. Colecțiile folosesc țesături eco-sustenabile obținute din frunze de ananas și deșeuri din industria merelor, precum și materiale reciclate, cum ar fi PET și nailon provenit din plase de pescuit.

Selecția brandurilor reflectă varietatea și vitalitatea noii mode italiene: de la croitorie la tricotaje, de la marochinărie la îmbrăcăminte masculină, cu un numitor comun alcatuit din măiestrie artizanală, cercetare asupra materialelor, atenție la sustenabilitate și punerea în valoare a teritoriilor de proveniență. Alături de realități cu o istorie de producție consolidată, showroom-ul a oferit spațiu tinerilor designeri și proiectelor apărute în ultimii ani, expresie a unei creativități în continuă evoluție.

Colaborarea cu Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week a oferit brandurilor italiene o vitrină importantă în cadrul unui program care a implicat publicul, profesioniștii din domeniu și presa, contribuind la consolidarea dialogului cultural și creativ dintre Italia și România.

Prin inițiative precum aceasta, Agenția ICE continuă să sprijine o industrie a modei care îmbină excelența în producție, inovația și responsabilitatea față de mediu și care privește piețele internaționale ca pe o oportunitate de creștere sustenabilă pentru companiile italiene. Agenția își continuă astfel activitatea de promovare a produselor Made in Italy în România, cu scopul de a construi parteneriate durabile și de a deschide noi perspective pentru sector.