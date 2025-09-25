Singurătatea dăunează sănătății adolescenților

Într-o lume plină de notificări, mesaje și rețele sociale, adolescenții sunt mai conectați ca niciodată. Și totuși, cei mai mulți dintre ei se simt singuri.

Pornind de la o realitate îngrijorătoare, Organizația Mondială a Sănătății a declarat singurătatea o epidemie globală, iar tinerii sunt printre cei mai afectați. Curtea Veche Publishing lansează campania „Remedii pentru Singuratate”, un demers de conștientizare care aduce în prim-plan un pericol invizibil, dar cu efecte reale asupra sănătății mentale și fizice.

Un pericol subestimat

Campania pornește de la o observație reală: pericolele fizice și vizibile (fumatul, alcoolul, alimentația nesănătoasă) sunt mai ușor de recunoscut și discutat în societate (și familie) decât pericolul singurătății, al cărui impact este considerabil mai puțin conștientizat. Astfel, campania își propune să pună pe harta lucrurilor periculoase pentru sănătatea unui adolescent singurătatea, pentru care oferim un posibil remediu.

