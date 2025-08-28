Spectacol în Africa de Sud: Două modele TIGGO 9 se ciocnesc frontal, demonstrând performanțe impecabile la capitolul siguranță

Cabina a rămas intactă, stâlpii A, B și C nu au fost afectați, airbagurile s-au declanșat corect și complet, iar toate ușile au putut fi deschise normal. Sistemul de alimentare a rămas etanș, iar luminile de avarie s-au activat automat, demonstrând fiabilitatea sistemelor de siguranță Chery.

Diamant contra diamant: caroserie „Rock-Solid Body” și 10 airbaguri pentru protecție completă

Chery TIGGO 9 este construit pe platforma T2X, cu o structură ce integrează 85% oțel de înaltă rezistență, cel mai ridicat procent din segment. Include 21% oțel format la cald de 1500 MPa, întărind strategic zonele fundamentale, precum stâlpii A și B. Structura este completată de un sistem exclusiv de bare frontale din aluminiu (140 mm înălțime, acoperind 85% din lățime) și șase cutii de absorbție a energiei, concepute să disipe eficient șocul impactului.

