Studiu Zenith Media: Două săptămâni de la prima căutare la primul coș. Atât durează fereastra de influență a cumpărăturilor de început de an școlar.

Aproape 90% dintre familii încep cumpărăturile înainte de începerea școlii.

Intervalul mediu dintre informare și achiziție este de aproximativ două săptămâni.

Copiii au un rol important în alegerea ghiozdanelor, rechizitelor și hainelor.

Cea mai recentă ediție a studiului Kids Habits arată că pregătirile pentru noul an școlar se desfășoară într-un interval scurt și concentrat, în principal pe parcursul lunii august.

Potrivit cercetării, aproape 90% dintre familii încep achizițiile înainte de debutul anului școlar, iar intervalul dintre documentare și cumpărare este de aproximativ două săptămâni. În plus, deciziile sunt tot mai des luate împreună cu copiii, în special în categoriile care țin de exprimarea identității personale, precum ghiozdanele, rechizitele sau hainele.

“Studiul Kids Habits Back-to-School demontează un clișeu: cumpărăturile de început de an școlar nu sunt un moment de autoritate parentală, ci o negociere de familie. Co-decizia domină fiecare categorie, iar vocea copilului se aude cel mai puternic acolo unde e în joc identitatea lui. Unul din patru copii își alege singur ghiozdanul sau penarul, în timp ce la cărți, cursuri și aplicații educaționale decide părintele. Iar autonomia crește cu vârsta: la 11-14 ani, ponderea copiilor care decid singuri se dublează sau chiar se triplează față de preșcolari, în funcție de categorie.” a adăugat Cosmin Ciubotaru, Consumer Insights Strategist, Zenith Media.

Lista de la școală rămâne principalul declanșator al cumpărăturilor

Cel mai important factor care inițiază cumpărăturile pentru începutul școlii este lista de rechizite primită de la școală sau de la profesori. Alte motive importante sunt, în ordine descrescătoare, nevoia de a înnoi hainele sau ghiozdanul, apropierea primei zile de școală, și promoțiile sau reducerile sezoniere.

Rezultatele indică faptul că deciziile de cumpărare sunt determinate în primul rând de nevoi concrete și mai puțin de achiziții impulsive.

Calitatea și valoarea devin criterii centrale de alegere

Calitatea și durabilitatea se numără printre cele mai importante criterii de alegere, iar aproape trei sferturi dintre respondenți declară că reducerile și promoțiile influențează deciziile de cumpărare. În același timp, jumătate dintre familii afirmă că reutilizează produsele din anul școlar anterior atunci când acestea sunt încă în stare bună.

Datele arată că familiile caută un echilibru între preț și calitate, fiind tot mai atente la valoarea pe care o oferă produsele pe termen lung.

Sursele de informare depășesc zona brandurilor

Școala și profesorii rămân printre cele mai influente surse de informare în procesul de pregătire pentru noul an școlar, alături de motoarele de căutare, recomandările familiei și comunicarea retailerilor. Deși influencerii generează atenție și vizibilitate, rolul lor ca sursă principală de informare este mai redus comparativ cu celelalte canale analizate. Citeşte comunicatul integral AICI