SUV-urile continuă să domine piața auto: ce mașini au preferat românii în 2025

Piața auto din România a continuat și în 2025 un proces de maturizare, caracterizat de ajustări de preț, diversificarea ofertei și un interes tot mai mare pentru motorizările alternative. Conform datelor Autovit.ro, cea mai mare platformă auto online din România, valoarea totală a autoturismelor listate în 2025 pe platforma a atins 4.973.703.440 euro, o creștere semnificativă față de 4,7 miliarde Euro în anul precedent. Activitatea de publicare a anunțurilor a fost constantă pe parcursul anului, cu o medie de peste 22.000 de anunțuri noi lunar. Cele mai active perioade au fost lunile de început de primăvară și toamnă, cu vârfuri în martie, septembrie și octombrie, când interesul pentru tranzacții auto a fost vizibil mai ridicat.
Citeşte comunicatul integral AICI