Prima pagină » Comunicate » SUV-urile continuă să domine piața auto: ce mașini au preferat românii în 2025

SUV-urile continuă să domine piața auto: ce mașini au preferat românii în 2025

● Valoarea totală a autoturismelor listate pe Autovit.ro în 2025 a ajuns la aproape 5 MLD EUR, confirmând rolul platformei de barometru al pieței auto din România. ● Segmentul de preț 10.000–25.000 euro a rămas nucleul pieței, concentrând 40% din anunțuri și peste 42% din vizualizări. ● SUV-urile și crossoverele rămân cele mai populare tipuri de caroserie, indiferent de motorizare. ● Cutia automată devine opțiunea preferată a utilizatorilor, 65% dintre căutările din 2025 vizând acest tip de transmisie. ● BMW a fost atât cel mai căutat, cât și cel mai ofertat brand pe Autovit.ro. ● Autoturismele electrice și hibride au înregistrat o creștere accelerată a interesului, luna septembrie fiind cea mai activă din punct de vedere al căutărilor. ● În 2025 au fost blocate peste 8.000 de conturi de spam și phishing, prevenind trimiterea a zeci de mii de mesaje false către utilizatori. ● Autovit.ro accelerează investițiile în soluții bazate pe inteligență artificială, care simplifică publicarea și administrarea anunțurilor auto, direcție strategică ce va continua și în 2026.
SUV-urile continuă să domine piața auto: ce mașini au preferat românii în 2025
Mediafax
19 ian. 2026, 18:04, Comunicate

Piața auto din România a continuat și în 2025 un proces de maturizare, caracterizat de ajustări de preț, diversificarea ofertei și un interes tot mai mare pentru motorizările alternative. Conform datelor Autovit.ro, cea mai mare platformă auto online din România, valoarea totală a autoturismelor listate în 2025 pe platforma a atins 4.973.703.440 euro, o creștere semnificativă față de 4,7 miliarde Euro în anul precedent. Activitatea de publicare a anunțurilor a fost constantă pe parcursul anului, cu o medie de peste 22.000 de anunțuri noi lunar. Cele mai active perioade au fost lunile de început de primăvară și toamnă, cu vârfuri în martie, septembrie și octombrie, când interesul pentru tranzacții auto a fost vizibil mai ridicat.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Un fals grosolan în expertiza cu care Lia Savonea a blocat verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților
G4Media
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie
Gandul
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Cancan
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport
Tânără de 25 de ani, cerșetoare în Iași cu cazare de lux, telefon de ultimă generație și deplasări cu Uber
Libertatea
Singura ciorbă care te face mai inteligent, potrivit renumitului dr. Vlad Ciurea
CSID
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor