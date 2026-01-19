SUV-urile continuă să domine piața auto: ce mașini au preferat românii în 2025

● Valoarea totală a autoturismelor listate pe Autovit.ro în 2025 a ajuns la aproape 5 MLD EUR, confirmând rolul platformei de barometru al pieței auto din România. ● Segmentul de preț 10.000–25.000 euro a rămas nucleul pieței, concentrând 40% din anunțuri și peste 42% din vizualizări. ● SUV-urile și crossoverele rămân cele mai populare tipuri de caroserie, indiferent de motorizare. ● Cutia automată devine opțiunea preferată a utilizatorilor, 65% dintre căutările din 2025 vizând acest tip de transmisie. ● BMW a fost atât cel mai căutat, cât și cel mai ofertat brand pe Autovit.ro. ● Autoturismele electrice și hibride au înregistrat o creștere accelerată a interesului, luna septembrie fiind cea mai activă din punct de vedere al căutărilor. ● În 2025 au fost blocate peste 8.000 de conturi de spam și phishing, prevenind trimiterea a zeci de mii de mesaje false către utilizatori. ● Autovit.ro accelerează investițiile în soluții bazate pe inteligență artificială, care simplifică publicarea și administrarea anunțurilor auto, direcție strategică ce va continua și în 2026.