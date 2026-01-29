TârgO5@Evenimento5: reper recurent pentru moda responsabilă din București, într-o nouă ediție de weekend

Ajuns la o nouă întâlnire cu publicul său, TârgO5 confirmă caracterul recurent al formatului, devenind un reper pentru cei care caută pe lângă haine preloved, un context în care stilul, dialogul și alegerile asumate se întâlnesc natural. De la o ediție la alta, târgul adună aceiași oameni, dar și vizitatori noi, atrași de atmosfera relaxată și de ideea că moda poate fi trăită altfel: mai atent, mai personal, mai responsabil.

Haine cu istorie, întâlniri care se repetă firesc

Sub mesajul „Vindem comorile din dulap”, TârgO5 propune din nou un weekend boem, cu vedere spre Cișmigiu, în care hainele devin pretext pentru conversații, reconectare și timp de calitate. Recurența evenimentului a transformat târgul într-un spațiu de întâlnire constant pentru pasionații de modă sustenabilă, colecționari de piese vintage, designeri locali și oameni care apreciază valoarea lucrurilor bine făcute și bine păstrate.

Vizitatorii vor descoperi aproximativ 30 de standuri cu articole preloved și vintage atent selectate, de la rochii și sacouri, la piese casual, accesorii și creații de designer, fiecare cu o poveste care merge mai departe.

Citeşte comunicatul integral AICI